Принимать участие во вступительной кампании 2023 года будет 52 904 выпускника школ, сообщили представители министерства образования Беларуси во время пресс-конференции во вторник, передает корреспондент Sputnik.

Как отметил министр образования республики Андрей Иванец, порядка 14 тысяч бюджетных мест в вузах «займут мотивированные, талантливые и одаренные ребята» — они будут приняты в университеты без экзаменов.

Он сказал, что Минобр имеет положительный опыт приема абитуриентов в формате собеседований. Это выпускники профильных классов – педагогических, аграрных, а с этого учебного года и военно-патриотических.

«Мы полагаем, что порядка 14 тысяч бюджетных мест – это больше, чем половина бюджетных мест – займут мотивированные, одаренные, талантливые ребята, которые себя показали и осознанно выбрали будущую профессию», — подчеркнул Иванец.

Остальным же выпускникам школ при поступлении в вузы придется сдавать два централизованных экзамена и одно ЦТ, а также внутренний экзамен (в творческих, спортивных и силовых вузах).

Министр также добавил, что вступительная кампания-2023 началась в начале декабря, поскольку стартовал первый этап университетских олимпиад.

Напомним, в приемной кампании-2022 приняли участие порядка 54 тысяч абитуриентов, из них более 27,7 тыс. стали бюджетниками.

Кто еще может поступать без испытаний?

Как и раньше, это победители олимпиад (республиканских и университетских). С 2023 года без испытаний в вузы поступить смогут выпускники Национального детского технопарка, а также выпускники лицеев БГУ – при хорошей успеваемости.

«Предполагаем, что модель лицейского образования, которая функционирует при учреждениях высшего образования, мы будем развивать. Полагаем, что на перспективу выйдем, чтобы были соответствующие правила приема для выпускников лицеев, которые будут поступать без экзаменов при определенной успеваемости», — констатировал Андрей Иванец.