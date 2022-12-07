ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения II областного конкурса для молодых журналистов и блогеров

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Организатором областного конкурса для молодых журналистов и блогеров (далее – Конкурс) является главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

2. Конкурс проводится с целью формирования у молодежи поведенческих моделей на основе повышения уровня информационно-коммуникационной культуры, потребности к самореализации молодежи в области блогосферы и журналистики.

Задачами Конкурса являются:

— раскрытие творческого потенциала молодежи;

— выявление талантливой молодежи в области журналистики;

— формирование и развитие коммуникативных и творческих навыков;

— формирование критически мыслящей, медиаграмотной личности;

— развитие интернет-контента, интересного для молодежи;

— повышение культуры поведения в Интернете;

— расширение кадрового ресурса в сфере информационной политики для региональных СМИ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА

3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет организационный комитет, утверждаемый настоящим положением (приложение 1).

4. Организационный комитет обеспечивает методическое и техническое обеспечение проведения конкурса, утверждает состав жюри, создает условия для его работы, проводит награждение победителей.

5. В состав жюри входят представители организатора, специалисты по работе с молодежью, представители средств массовой информации, другие приглашенные эксперты.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5. Конкурс проводится в 2 этапа:

1-ый этап (районный/городской) – прием конкурсных работ, проверка соответствия условиям и критериям конкурса, оценка работ, определение победителей и призеров 1-го этапа.

Проводится государственными региональными средствами массовой информации с 6 по 15 декабря 2022 г. Предоставление работ-победителей (призеров) 1-го этапа на областной этап (не более 2-х работ в каждой номинации от района (г.Гомель – не более 16), копий протоколов с результатами районного (городского) этапа конкурса на электронный адрес: smi@gu.gomel.by (с пометкой – конкурс молодых журналистов и блогеров) осуществляется до 18 декабря 2022 г.

2-ой этап (областной) – проверка соответствия условиям и критериям конкурса, оценка работ. Проходит с 19 по 21 декабря 2022 г.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

6. В конкурсе принимают участие молодые жители Гомельской области в возрасте от 14 до 24 лет:

имеющие публикации, репортажи в средствах массовой информации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке (номинация «журналистика»);

являющиеся владельцами интернет-ресурсов с численностью подписчиков не менее 100 человек (номинация «блогосфера»).

Возрастные группы участников Конкурса:

1-я группа — от 14 до 17 лет включительно (на момент направления заявки);

2-я группа – от 18 до 24 лет включительно (на момент направления заявки).

Коллективные и/или анонимные работы, не содержащие информацию об участнике Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются.

Штатные работники средств массовой информации к участию в конкурсе не допускаются.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

7. Конкурс проводится в двух номинациях:

— «журналистика»;

— «блогосфера».

8. Участники до 15 декабря 2022 года направляют в государственные средства массовой информации Гомельщины (Приложение 2) заявку (Приложение 3) с указанием ссылки на видеосюжет, печатный материал, размещенный на собственном интернет-ресурсе (для номинации «блогосфера»), интернет-ресурсе средства массовой информации (для номинации «журналистика»).

Участники предоставляют работы по теме «Мой город (район). Уникальная история».

Печатный материал – текст, написанный в одном из жанров периодической печати. Объем не более 3000 (трех тысяч) знаков (полторы страницы А4, односторонняя печать, полуторный интервал, шрифт 14, Times New Roman);

Видеосюжет – видеоматериал в одной из социальных сетей («Вконтакте», «Instagram», «YouTube», «Tik-Tok») продолжительностью – до 3-х минут.

8.1. Представляемая на Конкурс работа должна быть выполнена участником самостоятельно. В случае подготовки видеосюжета в составе творческой группы, к заявке необходимо приложить согласие каждого участника группы на выдвижение номинанта (возраст членов группы не должен превышать возраст номинанта).

8.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие моральным и этическим нормам, противоречащие требованиям законодательства Республики Беларусь. Запрещается использование ненормативной лексики.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

9. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри. Итоги Конкурса утверждаются протоколом.

9.1. Государственные средства массовой информации вправе определять формы поощрения победителей районного/городского этапа Конкурса.

9.2. По итогам проведения областного этапа Конкурса определяются победители в каждой номинации и каждой группе (1, 2 и 3 место).

Победители в каждой номинации и каждой группе награждаются ценными призами и дипломами (всего 12 шт.).

9.3. Жюри областного этапа Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные номинации. Если победитель не определен (нет заявок или работы не соответствуют требованиям конкурса), жюри вправе не присуждать призовые места. Жюри также вправе присудить призовое место нескольким участникам в одной номинации, но не превышая общего количества победителей и призеров конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:

— соответствие материалов условиям Конкурса;

— актуальность, достоверность, эксклюзивность фактов и глубина проработки темы;

— техническое качество исполнения;

— оригинальность подхода к раскрытию замысла;

— стилистическая и художественная выразительность;

— грамотность, соответствие требованиям к языку и стилю;

— сценарный план и монтажная работа (видеосюжет);

— артистизм, находчивость и креатив;

— информативность и содержательность контента;

— количество лайков, просмотров, комментариев, подписчиков (для номинации «блогосфера»).

9.5. Победители и призёры Конкурса будут приглашены на Слёт молодых журналистов и блогеров Гомельской области.