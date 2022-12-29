Ежегодно Буда-Кошелевский районный комитет Белорусского профессионального Союза работников АПК в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы –детям» направляет поздравления с Новым годом и Рождеством учащимся аграрно-технического колледжа и воспитанникам социально- педагогического центра, нуждающимся в особом внимании.

Председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко от имени районного комитета профсоюза и работников сельского хозяйства поздравила ребят с наступающими праздниками и передала им сладкие подарки. В свою очередь воспитанники СПЦ передали поздравления с Новым годом труженикам села, а также пожелали аграриям и животноводам крепкого здоровья, хорошего настроения, высокой заработной платы и успехов в работе.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко