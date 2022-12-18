Применять особый режим налогообложения вправе физические лица при осуществлении определенных видов деятельности.

В перечень входят ремесленничество, реализация цветов, видеосъемка, нанесение аквагрима, выращивание сельхозпродукции, отжим сока, парикмахерские и косметические услуги, оформление автомобилей, графический дизайн, ремонт и техническое обслуживание компьютеров, репетиторство, уход за взрослыми и детьми, услуги учителя-дефектолога, содержание могил и уход за ними, а также разовая реализация иностранными гражданами произведений живописи, графики, скульптуры (с полным перечнем видов деятельности можно ознакомиться ниже).

– Переход на данный вид налогообложения производится добровольно, – пояснил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев. – Физлицу до начала ее осуществления необходимо установить на свой смартфон или компьютер приложение «Профдоход» и через него уведомить налоговый орган.

Ставки налога установлены в размере 10% независимо от размера полученной выручки при работе с физлицами и иностранными юрлицами. При работе с белорусскими субъектами хозяйствования – 10% при сумме полученного дохода не более 60 тысяч рублей и 20% с суммы превышения указанного размера. Для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве плательщика налога на профессиональный доход, предусмотрена льгота – налоговый вычет в две тысячи белорусских рублей.

Плательщикам не нужно самостоятельно ничего рассчитывать: применение налогового вычета, размер, ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление деклараций. К преимуществам данного режима налогообложения можно отнести выгодные ставки (10% и 20%, а для получателей пенсии – фактически 4% и 8%), отсутствие необходимости представлять отчеты и декларации (учет полученных доходов ведется посредством формируемых чеков в приложении «Проф- доход»), налог начисляется налоговым органом, а предварительная его сумма рассчитывается автоматически в приложении.

Подробную информацию о применении налога на профессиональный доход и использовании приложения «Профдоход» можно найти на сайте МНС в разделе «Актуально».

Перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами — плательщиками налога на профессиональный доход, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2022 г. № 851 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.12.2022, 5/51070).

1. Ремесленная деятельность

2. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма

3. Реализация физическими лицами, за исключением лиц, указанных в пункте 7 настоящего приложения, товаров потребителям:

3.1. на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;

3.2. котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

4. Выполнение работ (оказание услуг):

4.1. видеосъемка событий;

4.2. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

4.3. деятельность по письменному и устному переводу;

4.4. кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;

4.5. нанесение аквагрима;

4.6. настройка, ремонт музыкальных инструментов;

4.7. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота;

4.8. парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

4.9. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;

4.10. производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви;

4.11. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;

4.12. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;

4.13. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;

4.14. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели;

4.15. ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем;

4.16. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

4.17. репетиторство;

4.18. сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей;

4.19. стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;

4.20. упаковка товаров, предоставленных потребителем;

4.21. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;

4.22. уход за взрослыми и детьми;

4.23. фотосъемка, изготовление фотографий;

4.24. оказываемые потребителям услуги по чистке и уборке жилых помещений;

4.25. выполняемые для потребителей штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов;

4.26. услуги учителя-дефектолога;

4.27. ландшафтное проектирование;

4.28. осуществляемая для потребителей курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов);

4.29. чистка салонов транспортных средств;

4.30. содержание могил и уход за ними;

4.31. аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее).

5. Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.

6. Предоставление в аренду имущества (кроме имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается законодательными актами).

7. Разовая реализация (не более пяти дней в календарном месяце), осуществляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами, потребителям на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства.

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