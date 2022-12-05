С 1 января 2023 года для физических лиц вводится дополнительный особый режим налогообложения – налог на профессиональный доход (НПД).

Переход на данный режим налогообложения осуществляется добровольно.

К преимуществам данного режима относятся:

— простота начала применения: достаточно установить и зарегистрироваться в приложении «Налог на профессиональный доход»;

— выгодные налоговые ставки (10% и 20%, а для получателей пенсии – фактически 4% и 8%);

— не нужно представлять налоговые отчеты и декларации, учет полученных доходов ведется посредством формируемых чеков в приложении «налог на профессиональный доход»;

— налог исчисляется налоговым органом, а предварительная его сумма рассчитывается автоматически в приложении.

НПД предполагает уплату физическими лицами налога в процентах от выручки, включающего обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН.

Ставки налога установлены в размере 10 процентов независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами. При работе с белорусскими субъектами хозяйствования – 10 процентов при сумме выручки не более 60 000 рублей и 20 процентов с дохода, полученного от таких субъектов в размере, превышающем 60 000 белорусских рублей.

Для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве плательщика налога на профессиональный доход, предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2 000 белорусских рублей.

Иными словами, при исчислении налога, размер налоговой базы (сумма полученного физическим лицом профессионального дохода) уменьшается на 2 000 белорусских рублей. Остаток неиспользованного вычета можно применять и в последующие календарные годы при условии, что физическое лицо не прекращало применение налога на профессиональный доход.

Самостоятельно рассчитывать НПД не нужно. Применение налогового вычета, ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление налоговых деклараций.

Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо обязано использовать цифровую платформу – приложение «Налог на профессиональный доход» (программное обеспечение Министерства по налогам и сборам) с использованием смартфона или компьютера (включая планшетный), подключенного к сети Интернет.

Приложение «Налог на профессиональный доход» обеспечивает дистанционный способ взаимодействия физического лица и налогового органа с предоставлением ряда налоговых услуг: постановка на учет; создание записей о совершенных расчетах; передача налоговому органу сведений о сумме расчетов; уведомление налоговым органом плательщика о сумме налога на профессиональный доход, подлежащей уплате по итогам календарного месяца.

Для того, что бы узнать сумму налога к уплате от плательщика требуется только формирование в приложении «Налог на профессиональный доход» чека по каждому доходу, полученному от осуществления деятельности с применением налога на профессиональный доход.

Налоговый орган ежемесячно исчисляет сумму налога к уплате и не позднее 10 числа, следующего за истекшим календарным месяцем, уведомляет плательщика об исчисленной сумме налога через приложение «Налог на профессиональный доход».

Уплата налога на профессиональный доход осуществляется плательщиком ежемесячно не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При этом уплату налога на профессиональный доход плательщик производит любым удобным для него способом.

По инициативе физического лица прекращение применение налога на профессиональный доход осуществляется со дня принятия им решения о прекращении деятельности. такое решение принимается плательщиком дистанционно посредством приложения «Налог на профессиональный доход».

Заместитель начальника

инспекции МНС

по Жлобинскому району С.Л. Шугова