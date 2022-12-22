Если народ патриотичен, ему не страшны никакие бури, он способен перенести всевозможные испытания. Убежденность в этом высказал сегодня Иван Крупко на заседании облисполкома.

Основной вопрос повестки — реализация программы патриотического воспитания населения в Гомельской области в 2022 году.

Уходящий год ознаменован важным историческим событием, обратил внимание губернатор. «Несмотря на давление извне, белорусы сплотились и сообща разработали изменения в Основной закон страны, а в феврале проголосовали за них на Республиканском референдуме. Отныне статья 54 Конституции содержит норму о том, что сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина Беларуси», — конкретизировал он.

По мнению главы региона, чтобы гражданин был патриотом, он должен понимать, что ему есть что защищать, дорожить ценностями, которые находятся под его защитой. «Настоящий патриотизм не приемлет пассивной позиции», — считает он.