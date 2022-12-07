Ученый центр Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста по оказанию первой помощи открылся сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.



Это первый подобный центр в Беларуси, отметила на церемонии открытия заместитель генерального секретаря БКК Романия Зорина. «Такое направление очень перспективное. Мы уверены, что подобных центров будет больше. Поскольку они важны, нужны, мы видим потребность в них», — подчеркнула она.

По словам заместителя генерального секретаря БКК, открытие центра позволит областной организации сконцентрировать в одном месте в том числе методическую поддержку, даст возможность обучать и волонтеров, и сотрудников БКК, и работников различных предприятий.

«Гомельская областная организация в целом отличается в Белорусском Красном Кресте инновационным подходом. Очень многие начинания, которые БКК поддерживает, стартуют как раз в Гомеле», — добавила она.

«В Белорусском Красном Кресте первая помощь — одно из главных направлений деятельности. С открытием центра территория добрых дел расширяется. И еще больше людей смогут пройти обучение по первой помощи», — подчеркнула член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк.

Как рассказала специалист областной организации БКК Алина Юшкевич, в центре обучение можно будет пройти по двум направлениям. «Одна интерактивная площадка — по первой помощи, вторая — по уходу на дому — за пожилыми, тяжелобольными, инвалидами разных возрастов. Основной акцент сделан на практику. На практических занятиях мы используем симуляционные манекены, например, для отработки сердечно-легочной реанимации людей разных возрастов: взрослых, подростков, младенцев. Есть манекены для отработки приемов при непроходимости дыхательных путей. Есть и перевязочный материал, учебный материал», — перечислила специалист. По ее словам, слушатель курса будет уходить после обучения с полной уверенностью в том, что он не растеряется в непредвиденной ситуации и сможет при необходимости оказать первую помощь.

Алина Юшкевич добавила, что в группах будет до 20 человек. Как было отмечено, курс первой помощи Белорусского Красного Креста признан в Беларуси и его программа полностью соответствует требованиям международного сообщества. Прошедшие тренинговый курс в учебном центре получат сертификаты европейского образца.

gomel-region.by