В целях обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности при проведении фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, недопущения к их проведению организаций, не отвечающих установленным требованиям, Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) информирует о следующем.

В соответствии с подпунктом в) пункта 8 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (далее – ТР ТС 006/2011) к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства государства-члена Таможенного союза, на территории которого проводится показ (мероприятие).

В Республике Беларусь для таких организаций предусмотрено наличие разрешения (свидетельства) на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)», выдаваемого Госпромнадзором в соответствии с подпунктом 19.35.1 единый перечень административных процедур, осуществляемых

в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый перечень административных процедур).

Справочно.

В настоящее время, такие разрешения (свидетельства) имеют

16 организаций. С их полным перечнем можно ознакомиться в сети Интернет на сайте Госпромнадзора: https://gospromnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/59f/perechen-organizatsiy_-imeyushchikh-razreshenie-_svidetelstvo_-na-pravo-provedeniya-feyerverkov.pdf.

В соответствии с пунктом 48 Правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 2 (далее – Правила), при организации фейерверочного показа исполнителем разрабатывается с учетом требований Правил план мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты.

Все работы по устройству и проведению фейерверков должны осуществляться в соответствии с требованиями главы 4 Правил.

В соответствии с пунктом 52 Правил о проведении фейерверочного показа исполнитель не позднее, чем за 3 календарных дня до намеченной даты, письменно по форме согласно приложению 5 к Правилам уведомляет местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых проводится фейерверочный показ, территориальные органы внутренних дел и органы по чрезвычайным ситуациям, Госпромнадзор (в том числе областные (Минское городское) управления исходя из территориальной принадлежности места проведения фейерверочного показа).

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке организации взаимодействия правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2012 г. № 207, организатор массового мероприятия, на котором планируется использованием пиротехнических изделий, обеспечивает уведомление территориальных органов внутренних дел и областных (Минского городского) управлений Госпромнадзора о проведении фейерверков и (или) создании с помощью пиротехнических изделий различных эффектов (звуковых, световых, дымовых и других) для сопровождения спортивно-массовых, культурно-зрелищных, иных зрелищных или культурных мероприятий в письменной форме не позднее чем за три дня до даты проведения массового мероприятия.

При проведении фейерверков допускается использование только пиротехнических изделий, имеющих сертификат соответствия требованиям ТР ТС 006/2011, и исправного пускового оборудования, отвечающего требованиям Правил и эксплуатационной документации изготовителя. В соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности, а также пунктом 9 Правил работники, связанные с ведением работ на потенциально опасных объектах, на которых используются пиротехнические изделия IV и V классов опасности, должны иметь единую книжку взрывника и не иметь медицинских противопоказаний к выполнению работ, связанных с применением взрывчатых материалов.

При выборе (определении) места проведения фейерверка, необходимо учитывать следующие требования безопасности, установленные ТР ТС 006/2011 и Правилами для выбора пусковой площадки:

Места расположения пусковых площадок определяются организатором фейерверочного показа и исполнителем в зависимости

от технических характеристик применяемых пиротехнических изделий

и пускового оборудования, а также погодных условий. Пусковые площадки, как правило, размещают на берегу водоема, место для зрителей необходимо выбирать таким образом, чтобы оно находилось с наветренной стороны за пределами опасной зоны. Пусковые площадки не должны располагаться на расстоянии ближе двух наибольших радиусов опасных зон, установленных для применяемых на фейерверочных показах пиротехнических изделий,

от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов) сгораемых грубых кормов, полей

с созревающими зерновыми культурами, пожнивными остатками

и стерней, хвойного леса, линий электропередач. Проведение фейерверочных показов не допускается:

в местах, где отсутствует возможность обеспечить требования безопасности использования пиротехнических изделий, предусмотренные эксплуатационной документацией на пиротехнические изделия и настоящими Правилами;

в зданиях, сооружениях и помещениях;

в местах, где не допускается проведение массовых мероприятий;

на мостах, путепроводах, транспортных узлах, в охранной зоне железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий электропередач;

на территории комплексов и ансамблей культурных ценностей памятников архитектуры, археологии, истории, заказников

и национальных парков, мест погребения, культовых зданий (сооружений), мест паломничества;

на расстоянии менее удвоенного наибольшего радиуса опасной зоны, установленного для применяемых пиротехнических изделий, от пожароопасных, взрывоопасных и вредных производств и объектов.

Обращаем внимание, что при проведении фейерверков должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в технических нормативных правовых актах на пиротехнические изделия, в том числе с учетом погодных условий, скорости ветра, угла вылета изделий из пускового оборудования (мортиры). Не рекомендуется применять пиротехнические изделия при сильном дожде, ветре более 15 м/с.

Площадки, с которых производится фейерверк, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

При проведении массовых мероприятий, в случаях, предусмотренных актами законодательства, в местах проведения фейерверочного показа организовывается дежурство боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы.

Обеспечение охраны (оцепления) опасной зоны осуществляется исполнителем и (или) организатором фейерверочного показа.

Просим довести вышеуказанную информацию до городских и районных исполнительных комитетов, а также других заинтересованных организаций для учета и использования в работе при организации мероприятий, на которых планируется использование пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности.

Первый заместитель начальника департамента Н.А. Богдан