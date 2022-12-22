В целях обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности при проведении фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, недопущения к их проведению организаций, не отвечающих установленным требованиям, Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) информирует о следующем.
В соответствии с подпунктом в) пункта 8 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (далее – ТР ТС 006/2011) к проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства государства-члена Таможенного союза, на территории которого проводится показ (мероприятие).
В Республике Беларусь для таких организаций предусмотрено наличие разрешения (свидетельства) на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)», выдаваемого Госпромнадзором в соответствии с подпунктом 19.35.1 единый перечень административных процедур, осуществляемых
в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый перечень административных процедур).
Справочно.
В настоящее время, такие разрешения (свидетельства) имеют
16 организаций. С их полным перечнем можно ознакомиться в сети Интернет на сайте Госпромнадзора: https://gospromnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/59f/perechen-organizatsiy_-imeyushchikh-razreshenie-_svidetelstvo_-na-pravo-provedeniya-feyerverkov.pdf.
В соответствии с пунктом 48 Правил по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 2 (далее – Правила), при организации фейерверочного показа исполнителем разрабатывается с учетом требований Правил план мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты.
Все работы по устройству и проведению фейерверков должны осуществляться в соответствии с требованиями главы 4 Правил.
В соответствии с пунктом 52 Правил о проведении фейерверочного показа исполнитель не позднее, чем за 3 календарных дня до намеченной даты, письменно по форме согласно приложению 5 к Правилам уведомляет местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых проводится фейерверочный показ, территориальные органы внутренних дел и органы по чрезвычайным ситуациям, Госпромнадзор (в том числе областные (Минское городское) управления исходя из территориальной принадлежности места проведения фейерверочного показа).
Кроме того, в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке организации взаимодействия правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2012 г. № 207, организатор массового мероприятия, на котором планируется использованием пиротехнических изделий, обеспечивает уведомление территориальных органов внутренних дел и областных (Минского городского) управлений Госпромнадзора о проведении фейерверков и (или) создании с помощью пиротехнических изделий различных эффектов (звуковых, световых, дымовых и других) для сопровождения спортивно-массовых, культурно-зрелищных, иных зрелищных или культурных мероприятий в письменной форме не позднее чем за три дня до даты проведения массового мероприятия.
При проведении фейерверков допускается использование только пиротехнических изделий, имеющих сертификат соответствия требованиям ТР ТС 006/2011, и исправного пускового оборудования, отвечающего требованиям Правил и эксплуатационной документации изготовителя. В соответствии со статьей 31 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности, а также пунктом 9 Правил работники, связанные с ведением работ на потенциально опасных объектах, на которых используются пиротехнические изделия IV и V классов опасности, должны иметь единую книжку взрывника и не иметь медицинских противопоказаний к выполнению работ, связанных с применением взрывчатых материалов.
При выборе (определении) места проведения фейерверка, необходимо учитывать следующие требования безопасности, установленные ТР ТС 006/2011 и Правилами для выбора пусковой площадки:
- Места расположения пусковых площадок определяются организатором фейерверочного показа и исполнителем в зависимости
от технических характеристик применяемых пиротехнических изделий
и пускового оборудования, а также погодных условий.
- Пусковые площадки, как правило, размещают на берегу водоема, место для зрителей необходимо выбирать таким образом, чтобы оно находилось с наветренной стороны за пределами опасной зоны.
- Пусковые площадки не должны располагаться на расстоянии ближе двух наибольших радиусов опасных зон, установленных для применяемых на фейерверочных показах пиротехнических изделий,
от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов) сгораемых грубых кормов, полей
с созревающими зерновыми культурами, пожнивными остатками
и стерней, хвойного леса, линий электропередач.
- Проведение фейерверочных показов не допускается:
в местах, где отсутствует возможность обеспечить требования безопасности использования пиротехнических изделий, предусмотренные эксплуатационной документацией на пиротехнические изделия и настоящими Правилами;
в зданиях, сооружениях и помещениях;
в местах, где не допускается проведение массовых мероприятий;
на мостах, путепроводах, транспортных узлах, в охранной зоне железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий электропередач;
на территории комплексов и ансамблей культурных ценностей памятников архитектуры, археологии, истории, заказников
и национальных парков, мест погребения, культовых зданий (сооружений), мест паломничества;
на расстоянии менее удвоенного наибольшего радиуса опасной зоны, установленного для применяемых пиротехнических изделий, от пожароопасных, взрывоопасных и вредных производств и объектов.
Обращаем внимание, что при проведении фейерверков должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в технических нормативных правовых актах на пиротехнические изделия, в том числе с учетом погодных условий, скорости ветра, угла вылета изделий из пускового оборудования (мортиры). Не рекомендуется применять пиротехнические изделия при сильном дожде, ветре более 15 м/с.
Площадки, с которых производится фейерверк, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
При проведении массовых мероприятий, в случаях, предусмотренных актами законодательства, в местах проведения фейерверочного показа организовывается дежурство боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы.
Обеспечение охраны (оцепления) опасной зоны осуществляется исполнителем и (или) организатором фейерверочного показа.
Просим довести вышеуказанную информацию до городских и районных исполнительных комитетов, а также других заинтересованных организаций для учета и использования в работе при организации мероприятий, на которых планируется использование пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности.
Первый заместитель начальника департамента Н.А. Богдан