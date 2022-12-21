Управлением собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело за оказание иного содействия экстремистской деятельности в отношении Андрея Паука, находящегося в розыске за совершение преступлений экстремистской направленности. Такая информация размещена в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Установлено, что Андрей Паук 18 декабря 2022 года разместил в одном из деструктивных Telegram-каналов публикацию со ссылкой на видеоролик, в котором, представляясь судьей, звонил прокурорским работникам и их близким родственникам. В разговорах с ними он сообщал заведомо ложные сведения о политическом положении Беларуси, распространял клеветнические сведения в отношении главы государства.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст. 361-4 УК РБ. Для организации предварительного следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Источник: http://gp.by

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