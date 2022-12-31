На территории Беларуси упала украинская ракета комплекса C-300. Эта новость быстро облетела информационное пространство. Глава государства был незамедлительно проинформирован об инциденте и поручил разобраться в произошедшем. На месте падения ракеты в Брестской области работала группа военных и следователей. Эксперты рассматривали две основные версии произошедшего. Первую версию связывают с полетом ракеты не в ту сторону. Ранее подобный инцидент имел место в Польше, на территории которой также разорвался украинский снаряд С-300. Согласно второй версии, ракета была сбита ПВО Беларуси. Позже белорусское военное ведомство подтвердило именно вторую версию инцидента.

«Цель была уничтожена после входа в воздушное пространство Беларуси». Как белорусские силы ПВО отследили и уничтожили ракету С-300

По словам представителей Министерства обороны Беларуси, средства радиолокационной разведки около 10.00 обнаружили воздушную цель. Командир зенитного ракетного дивизиона рассказал, что она двигалась с территории Украины. Белорусские военные взяли цель на сопровождение. После входа в воздушное пространство Беларуси цель была уничтожена средствами ПВО. Обломки упали на поле вблизи деревни Горбаха Ивановского района.



На место инцидента по поручению главы государства незамедлительно выбыли местные следователи, представители Минобороны и ГКСЭ. Сотрудники милиции оцепили место происшествия. Позже официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что обломки, по предварительной информации, принадлежат ракете С-300. Следователи тщательно осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Объекты, которые имеют значение для следствия, были изъяты на экспертизу.

«Белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится». Как на инцидент отреагировали во внешнеполитическом ведомстве Беларуси

Спустя несколько часов после обнародования информации об упавшей ракете МИД Беларуси вызвал посла Украины Игоря Кизима. Ему заявили решительный протест в связи с инцидентом, который в Беларуси охарактеризовали как очень серьезный. «И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех», — рассказал журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Рано или поздно это должно было произойти». Что думают эксперты и политологи о падении ракеты С-300

Политолог Александр Шпаковский, комментируя падение украинской ракеты на территории Беларуси в своем Telegram-канале, высказался, что рано или поздно это должно было произойти. По мнению политолога, Украина в современной форме представляет угрозу безопасности Беларуси. Политолог добавил, что в Украине должен утвердиться дружественный Беларуси и России политический строй.

«Возможно, это сознательное направление ракеты в сторону нашей страны. Для чего? Беларусь недавно поставила на дежурство зенитно-ракетные комплексы С-400, о чем заявил Президент Беларуси на встрече с Президентом России. И есть желание их (С-400. — Прим. БЕЛТА) прощупать, проверить бдительность наших зенитчиков. Я не исключаю такой вариант. Потому что уже очень совпадает по времени. Учитывая, что залетали к нам беспилотники, причем очень часто», — поделился с журналистами своим мнением независимый военный аналитик Александр Алесин на телеканале ОНТ. Он отметил и чрезвычайно напряженную обстановку на белорусско-украинской границе, и движение разведывательных групп Украины.

Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей национального собрания Беларуси Сергей Дик в эфире ОНТ назвал случившееся сознательной провокацией. Депутат уверен: это произошло не случайно. «Буквально несколько дней назад закончились очень успешные переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Были достигнуты беспрецедентные договоренности, высочайшая степень взаимного доверия. И мне кажется, что этот инцидент в том числе связан с тем, чтобы бросить тень на достигнутые договоренности между нашими братскими странами», — считает Сергей Дик.

Российский военный обозреватель Виктор Баранец считает, что в падении ракеты в Брестской области могут обвинить саму же Беларусь. Вместе с тем, убежден Виктор Баранец, у Беларуси есть огромное количество экспертов, которые без труда определят ее происхождение и траекторию. «Дело в том, что белорусы уже увидели отметки на этой ракете и там есть аббревиатуры, которых нет на белорусских ракетах, тоже относящихся к С-300, даже комплексы там отличаются», — заявил военный обозреватель. Вместе с тем, особо подчеркнул Виктор Баранец, настораживает молчание украинского президента: «Сейчас, действительно, болит голова у Байдена, Блинкена, начальника ЦРУ и в Пентагоне. И Зеленский сейчас орет в телефонную трубку: что мне говорить миру? Я думаю, что сейчас его консультируют».

Глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам, политолог Никита Мендкович на телеканале «Беларусь 1» также прокомментировал инцидент. «Украина попаданием ракеты на территорию Польши или Беларуси пытается расширить географию конфликта, чтобы заставить НАТО теснее вмешаться в него. Сейчас у Украины не хватает уже мобилизационного ресурса, технического обеспечения. Из-за этого она ищет пути поддержать свои агрессивные военные действия прямым участием войск НАТО. И вовлечение в войну Польши или обвинение в агрессии Беларуси было бы на руку Киеву», — считает Никита Мендкович.

А что говорят местные жители?

Одна из пенсионерок, которая живет неподалеку от места падения ракеты, рассказала, что внук ее знакомой бегал посмотреть, что случилось. «Говорит, за нашими огородами, метров 50, не дальше, на колхозном поле лежит ракета. Потом приехали военные, милиция. Нам сказали не выходить из дома, потому что, может, взрывать ракету будут. Сказали, что ждем саперов и тогда скажут, можно выходить или нет. Конечно, это Украина. Зеленский говорит: мне все дозволено. А что тебе дозволено? Людей убивать? Благодарю Бога за нашего Президента, который заботится о народе», — рассказала корреспондентам пожилая женщина.

Иван Кравченко в момент происшествия занимался домашними делами. Мужчина носил дрова со двора в дом, когда услышал в воздухе хлопок. «Я аж присел. Подумал: что это такое? Через пару минут смотрю: что-то, может, осколок, крутится и падает за огородом, метрах в 100. Стало интересно посмотреть, что там такое. Походил, поискал. Ничего не нашел и вернулся обратно», — рассказал мужчина. Иван Кравченко добавил, что инцидент обсуждает вся деревня. Особенно напуганы женщины. У многих есть дети и внуки. «Мы-то прожили жизнь мирно, а им как будет, если не дай бог что-то случится? За них больно», — с горечью отметил мужчина.

«Слышен был сильный взрыв, все перепугались. Было похоже на сильнейший гром. Это очень страшно. У меня дети растут, и мне хочется, чтобы они росли под мирным небом, а не в страхе», — словно вторит своему односельчанину еще одна местная жительница.

«Волна была — и звуковая, и ударная. Я в этот момент как раз из дома выходил, меня даже тряхнуло. Потом пошли смотреть, видим — валяется ракета», — рассказал другой местный житель.

Министерство обороны Украины заявило о готовности расследовать инцидент с упавшей ракетой

Поздно вечером в Министерстве обороны Украины заявили, что готовы расследовать инцидент с упавшей в Беларуси ракетой. «Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента», — говорится в сообщении на сайте украинского Минобороны. В военном ведомстве Украины подчеркнули, что готовы пригласить к расследованию экспертов, которые «не должны быть связаны с поддержкой России в каком-либо формате».

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