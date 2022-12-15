Алексей Талай занимается благотворительностью, учредитель фонда помощи детям-инвалидам и детям-сиротам, счастливый муж и отец четверых детей. Он рассказал гомельской молодежи, которая собралась в ОКЦ, о своей личной трагедии, случившейся в 1999 году. В 16 лет Алексей подорвался на мине времен Великой Отечественной войны и остался без конечностей. Спикер знает, что его назвали в честь дедушки. Тот прошел всю войну и остался цел, и всегда с болью в душе думал о внуке, которому в мирное время досталась такая нелегкая судьба.

— Человеческая жизнь — подарок вселенского масштаба. Всё не просто так! Можно рассуждать, а можно осознавать масштабы и действовать. Но иногда, прежде чем понять, нужно столкнуться с какими-то проблемами. С ними столкнулся и я. Понял, что не такой как все и решил превратить это в свое преимущество. Не обозлился на этот прекрасный мир. Понял, что все возможно, — подчеркнул Алексей Талай во время мотивационного тренинга. Он акцентировал внимание молодежи на том, что именно им предстоит дальше строить нашу любимую Беларусь, поэтому нужно уже сейчас набираться знаний. Посоветовал анализировать окружение и адекватно воспринимать действительность. — Не нужны нам кровопролития, давайте не революционно, а эволюционно менять жизнь к лучшему. Нам с помощью тех же телеграмм каналов пытаются промыть мозги некоторые личности из-за границы. Не поддавайтесь, думайте своей головой, — посоветовал Алексей Талай.

Источник: http://gp.by

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