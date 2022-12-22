После рассмотрения основных томов уголовного дела, допросов потерпевших и свидетелей следующим этапом планировался допрос обвиняемых, которых, напомним, десять человек.

Они отказались, хотя, возможно, еще передумают. Тогда судья решил озвучивать показания, которые нынешние обвиняемые давали в ходе следствия КГБ. Так как возможности вживую послушать фигурантов уголовного дела не было, мы также воспользуемся озвученной информацией. Допросы, проходившие в прошлом году, фиксировались на видео.

Интересно было узнать, как на обвиняемых вышли главные организаторы «Рабочага руху». С единственной женщиной и к тому же матерью трех детей Сергея Войтеховича, бывшего работника БЖД, сбежавшего в Польшу активиста бчб-движения, познакомил другой обвиняемый. С ней созванивались по телеграму и сначала просто беседовали на общие темы. Потом заграничный друг стал интересоваться ситуацией в управлении железной дороги, где женщина работала ведущим инженером. На одном из первых допросов она говорила, что данные бывшему соотечественнику нужны для введения санкций против Беларуси, понимала, что ее действия могут навредить стране. Однако бонусом за слив закрытой информации могла стать помощь в отъезде за границу. Дела на работе шли не очень, женщина понимала, что ее скоро уволят.

Дома у нее нашли множество документов о БЖД. Следователь спросил, как они там оказались. Допрашиваемая якобы понятия не имела, как это произошло. Не знает, и как в ее телефоне появились фотографии монитора рабочего компьютера – на снимках документы. «Я могла выходить из кабинета и не брать с собой мобильник, может, им кто-то воспользовался».

Войтехович обрабатывал и остальных. Со вторым обвиняемым, который также работал в центральном аппарате БЖД, познакомился в 2020 году на волне протестного движения. Подключил бывшего железнодорожника, некогда ведущего инженера, к чату «Сообщество железнодорожников Беларуси» и сделал администратором. Во время следствия допрашиваемый уверял, что вскоре вышел из группы.

Куратор из Польши хотел узнать, кто сможет передавать информацию из электронной программы «Блокнот руководителя». Обвиняемый порекомендовал двух сотрудниц. –

Вас не смутило, что человек, живущий в Польше, интересуется такими данными? – спросил следователь. Видео транслировалось в зале суда.

– Нет, а что здесь такого? Если он находится за границей, с ним нельзя общаться? – объяснил подсудимый.

– Вопросы диверсий обсуждали?

– Войтехович спрашивал, как сделать закорачивание рельсов. Мне это не понравилось, да я и не специалист в этом деле.

В телефоне обвиняемого обнаружена переписка с пресс-секретарем Тихановской. Он хотел, чтобы «президентша» поддержала железнодорожников, и та даже сняла видеообращение к представителям отрасли. Еще он поведал, что после увольнения зарегистрировался на «Байхелп» и несколько раз получал продуктовые наборы.

Про «Рух» якобы ничего не слышал. Суд выяснит все обстоятельства уголовного дела.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель