Наступает зима и время рождественских чудес!

Именно поэтому в рамках программы «Мы — одна семья!» с 15 ноября по 26 декабря МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ТАЛАЯ запускает акцию «Рождественская сказка для детей Донбасса!».

Фонд Талая при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета планирует привезти 2-3 группы детей, оказавшихся практически на линии фронта, на оздоровление и реабилитацию в Беларусь, детям, нуждающимся в высококвалифицированной медицинской помощи, — провести необходимое лечение.

И всем-всем, кто останется в прифронтовых районах на Новый год и Рождество Христово и до кого получится доехать, привезти подарки от братского им и небезразличного к судьбе других людей белорусского народа! Пусть детей порадуют сладости, краски и фломастеры, а их родителей или опекунов медикаменты и продукты питания, которые позволят им дожить до весны!

Мы принимаем пожертвования на транспортные расходы, лечение и проживание в Беларуси в период зимних каникул!

А также мы принимаем от граждан:

Продукты питания (консервы мясные, растительное масло, сахар,

крупы, хлопья быстрого приготовления и супы-концентраты, сгущеное молоко, чай, кофе, шоколад и конфеты, печенье, детское питание — смеси БелЛакт, консервы детские ОМКК);

Средства личной гигиены (зубные щетки, зубные пасты, мыло,

влажные салфетки, детские присыпки, крема для кожи, памперсы для детей и взрослых, гигиенические прокладки, стиральные порошки, шампуни);

Технику (электрочайники и обогреватели);

(электрочайники и обогреватели); Подушки и одеяла, детские игрушки, комплекты постельного белья,

канцелярские товары и школьные принадлежности (тетради, карандаши, фломастеры, ручки, альбомы для рисования, пластилин, пеналы, портфели и др.);

Канцелярские товары и школьные принадлежности (тетради,

карандаши, фломастеры, ручки, альбомы для рисования, пластилин, пеналы, портфели и др.);

Детскую одежду (маечки, колготы, носочки, нижнее белье и джинсы для

мальчиков и девочек, обувь, куртки, шапки, шарфы, перчатки и джемперы);

Лекарственные средства (детские и взрослые жаропонижающие,

противовоспалительные, противоаллергенные, антибиотики, витамины, стерильные салфетки и бинты, жгуты Эсмарха, противогрибковые, сорбенты, корвалол, ушные и глазные капли, ферментные препараты и пробиотики, пакеты с физраствором и глюкозой, внутривенные системы и шприцы, ампулы с анальгином и дротаверином).

Одежда принимается только новой или немного б/у, но в идеальном и чистом состоянии!

Срок годности продуктов питания и предметов личной гигиены должен быть более января 2023 года!

Лекарственные средства важно передавать вместе с чеками и действующим сроком годности!

Гуманитарную помощь можно передать:

в Могилеве +37529 680-74-57 (Виталий) в Орше — +37533 679-24-64 (Никита)

в Гомеле — +37544 500-06-14 (Юлия) в Минске — +37529 658-81-22 (Елена)

в Гродно — +37533 658-20-53 (Дина) в Минске — +37529 343-22-06 (Юлия)

Все собранное Вами и Вашими коллективами будет передано в семьи детей прифронтовых районов на Новый год и Рождество Христово, а их благодарность и счастье станут для всех лучшей наградой!

Ведь доброта спасёт мир и любовь есть!

Оказать поддержку в благом деле можно:

Перечислив денежные средства на расчетный счет фонда, а сотрудники

фонда закупят необходимое.

Реквизиты фонда:

Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая

УНП 194905962, ОКПО 502343935000

220119, г. Минск, ул. Калиновского, д.111, каб. 316

р/с BY84PJCB31350607280010000933 в ОАО «Приорбанк», г.Минск,

БИК PJCBBY2X УНП 100220190 ОКПО 05832739

Назначение платежа: благотворительное пожертвование ДетямДонбасса

Внеся благотворительное пожертвование через ЕРИП:

Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП) — Благотворительность, общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Местный благотворительный фонд А.Талая — Благотворительный взнос (в поле Ф.И.О. впишите «ДетямДонбасса»)