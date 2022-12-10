Сегодняшний день оказался насыщенным для молодых семей и руководителей семейных клубов региона: они побывали на экскурсиях в развивающих центрах для детей, обменялись мнениями о воспитании и присоединились к областному конкурсу «Лучшая семья Гомельщины».

В областном центре технического творчества детей и молодежи участники увидели инновационные разработки ребят разных возрастов и узнали об уникальных программах, IТ-конкурсах, развивающих площадках.

Детская хореографическая школа искусств Гомеля давно и по праву считается одним из самых лучших образовательных центров области. Здесь гости форума увидели, как занимаются группы различных направлений.

Основная часть форума – общение со спикерами. Методист областного центра туризма и экологии детей и молодежи Мария Вербовикова рассказала, как связаны история страны и история семьи. Опирается она на собственный опыт: с мужем и тремя сыновьями разработали маршрут для путешествий по Беларуси. Именно так, уверена специалист, можно показать детям ценность и красоту своей страны.

Врач-гигиенист Оксана Вашечко помогла разобраться с основными правилами построения семейного рациона, а педагог-психолог Ольга Короткевич дала советы по детско-родительским отношениям.

Форум проходил в пятый раз. Впервые на нем побывали Екатерина и Егор Мычкины из Добруша. Молодая пара педагогов работает в местной школе, воспитывают семилетнюю дочь. Во-первых, форум оказался для них полезным в профессиональной деятельности, во-вторых – как для родителей.

– Нам очень понравилась организация форума. Узнали, как можно развивать ребёнка творчески и технически. К тому же передадим другим родителям информацию.

Источник: http://gp.by

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