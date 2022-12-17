Сегодня в кинотеатре «Крынiца» прошёл кинопраздник «Новогодние приключения».

Ребята весело поиграли со снеговиком, поучаствовали в лотерее «Колодец желаний и предсказаний», из которого можно было вытащить очень классные призы: наборы для творчества, конструкторы, символов нового года.

В зале кинотеатра дети поиграли с Бабушкой-Ягушей, вспомнили новогодние песни и известные мультфильмы, а также встретились с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. В завершении праздника все гости отправились на просмотр новых серий мультфильма «Маша и медведь».

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

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