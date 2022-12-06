Концерт прошел на сцене аграрно-технического колледжа. Главными героями мероприятия, конечно же, стали воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В этот день в гости к ним с подарками пришли представители общественных организаций, духовенство и молодежь.

Доброта, как известно, сближает людей. Она избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрощенных обид. Только отдавая, мы приобретаем значительно больше. Вот те прописные истины, которыми следует руководствоваться каждому. Поэтому так важно привлекать внимание общественности к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, формировать толерантное отношение к людям с инвалидностью.

Каждому человеку нужно общение, а особенные дети, как никто, нуждаются в заботе, внимании, понимании и поддержке. А еще, чтобы их принимали такими, как они есть – с недостатками и достоинствами, с их особенностями и странностями. Не случайно среди тех, кто был в зрительном зале, – учащиеся колледжа, родители воспитанников ЦКРОиР и детсадовцы, которые поддерживали громкими аплодисментами участников концерта.

Ребята подготовили для гостей яркие номера. Они с удовольствием и воодушевлением пели, танцевали и делились своими положительными эмоциями с присутствующими. Конечно же, никакой праздник не обходится без подарков, которые для ребят подготовили председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич, председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко и председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов, член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Татьяна Бодрунова. Теплые слова подопечным центра, их родителям и педагогам адресовал благочинный по Буда-Кошелевскому епархиальному округу протоиерей Сергий Пешко.

На мероприятии все присутствовавшие получили новые впечатления и яркие эмоции. Уверена, этот день останется светлым воспоминанием у всех, кто поделился своим теплом и добротой с особенными детьми.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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