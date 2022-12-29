Сегодня резиденцию Деда Мороза, организованную районным Домом культуры, посетили 29 ребят из Неговки. Школьники остались под огромным впечатлением. Смотрите, как это было.
Алина ЮРИНСКАЯ
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