В Беларуси в ноябре снизилась стоимость набора продуктов потребительской корзины. Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, проведенного в конце ноября во всех регионах страны.

Так, за месяц цена набора продуктов питания, использовавшихся в последние годы для расчета потребительской корзины для семьи из четырех человек, составила Br730,3. Это на 1,07% меньше, чем в октябре этого года.

«Безусловно, это средний показатель, который формируется исходя из динамики цен на каждый продукт питания постоянного спроса. При этом, если говорить в разрезе отдельных товаров, по некоторым позициям отмечено более серьезное снижение стоимости. Так, за месяц (ноябрь к октябрю) крупа гречневая подешевела на 11%, овсяная — на 8%, пшенная — на 5,5%. Уменьшилась и стоимость муки — больше чем на 5%, масла растительного — на 3,6%. Отмечено снижение цен на традиционные белорусские овощи. При этом даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта продукция подешевела очень значительно: капуста — на 49%, картофель — на 34%, морковь — на 31%, свекла — 36%. Вместе с тем в ноябре по сравнению с октябрем некоторые товары стали дороже. В первую очередь это завозные овощи — перец сладкий, помидоры, огурцы. Здесь основную роль играет сезонный фактор», — пояснила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич.

Некоторый рост потребительских цен отмечен также на свинину (на кости), сыр, яйца куриные, творог и курицу. Стоимость ряда других товаров (рыба, хлеб, масло сливочное, молоко, кефир, колбасные изделия) в среднем практически не изменилась.

Необходимо отметить и определенную разницу в стоимости продуктов в региональном разрезе. Так, если в среднем по стране цена набора продуктов питания, необходимого для семьи из четырех человек, составила Br730,3, то в Минске она традиционно выше — Br758,19. Самая низкая стоимость в Гомельской области — Br708,5. В то же время в Витебской области цена этого набора продуктов почти равна стоимости в Минске, хотя в витебском регионе средняя зарплата значительно ниже», — обратили внимание в Федерации профсоюзов.

Что касается наличия товаров на рынке, то этот вопрос также был проанализирован профсоюзными специалистами. По продуктам в большинстве случаев ассортиментный перечень выдерживается. Хотя в некоторых торговых объектах Минского облпотребобщества отмечено снижение ассортимента, периодически отсутствовали в продаже гречка, маргарин, кондитерские изделия. Как правило, эти частные случаи были связаны с несвоевременностью расчетов за поставки.

Более значительные вопросы с наличием товаров зафиксированы в отношении непродовольственной группы. В том числе речь идет о косметике, средствах личной гигиены и бытовой химии. Ассортимент некоторых импортных косметических средств сократился до 1-2 позиции, а цена выросла в разы. Например, в одной из популярных торговых сетей во время мониторинга на полках в наличии был только один вид лака для волос, при этом его стоимость составляла около Br20. Во многом ситуация объясняется тем, что некоторые крупные зарубежные корпорации сократили поставки в Россию и Беларусь и на сегодняшний день логистика доставки товаров этой группы в Беларусь значительно усложнилась.

Как рассказала Елена Манкевич, отдельно профсоюзы проанализировали вопрос стоимости и наличия лекарственных средств в более чем 4 тыс. аптек. Это 50 позиций, в том числе востребованные у потребителей импортные препараты. Мониторинг показал, что, как и прежде, стоимость одного и того же препарата в разных аптеках может разниться. Но при этом не зафиксировано ни одного случая, чтобы максимальная цена лекарства стала выше, чем в прошлом месяце. В то же время отмечено снижение наличия в аптеках 40 наименований препаратов импортного и отечественного производства.

belta.by