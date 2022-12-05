Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, который в последний месяц осени 2022 года прошел в 129 районах Беларуси.

Так, за месяц цена набора продуктов питания, использовавшихся в последние годы для расчета потребительской корзины для семьи из четырех человек, составила 730,3 рубля. Это на 1,07% меньше, чем в октябре текущего года.

– Наши специалисты в конце ноября проверили более 250 магазинов. Традиционно посмотрели цены на те продукты питания, которые наиболее востребованы у населения. Можем констатировать, что продолжается падение цен на плодоовощную продукцию отечественного производства. Конечно, это носит сезонный характер. Но если сравнивать ситуацию на потребительском рынке с ноябрем прошлого года, то мы видим снижение стоимости свеклы, картофеля, лука более чем на 30%. Очевидно, что намечается тенденция уменьшения цен, – констатировала заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

По ее словам, в разрезе продовольственных товаров, по некоторым позициям отмечено более серьезное снижение стоимости. Так, за месяц (ноябрь к октябрю) крупа гречневая подешевела на 11%, овсяная – на 8%, пшенная – на 5,5%. Стоимость муки снизилась больше, чем на 5%, масла растительного – на 3,6%.

Профсоюзы зафиксировали и снижение цен на традиционные белорусские овощи. При этом даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта продукция подешевела очень значительно: капуста – на 49%, картофель – на 34%, морковь – на 31%, свекла – 36%.

Вместе с тем в ноябре, по сравнению с октябрем, стали дороже привозные овощи: перец сладкий, помидоры, огурцы. Здесь также вмешался сезонный фактор.

Зафиксирован и незначительный рост потребительских цен на свинину (на кости), сыр, яйца куриные, творог, куры. А вот стоимость ряда других востребованных у населения товаров, например, рыбы, хлеба, масла сливочного, молока, кефира, колбасных изделий, в основном практические не изменилась.

– Что касается ассортимента, который представлен в магазинах, профсоюзные специалисты также обращали внимание на этот вопрос. За редким исключением по продуктам питания ассортиментный перечень выдерживался. Если не хватает чего-то на прилавках, это прежде всего связано с несвоевременностью расчетов с поставщиками или не особой востребованностью у населения, – уточнила заместитель председателя ФПБ.

Профсоюзы отметили и определенную разницу в стоимости продуктов в региональном разрезе. Так, если в среднем по стране цена набора продуктов питания, необходимого для семьи из четырех человек, составила 730,3 рубля, то в Минске она традиционно выше – 758,19 рубля.

К слову, Гомельская область удивила самыми низкими ценами на продовольствие из всех регионов страны: чек за этот же список покупок у семьи гомельчан в ноябре составлял всего 708,52 рубля. В то же время в Витебской области цена такого же набора продуктов почти догнала Минск, хотя на Витебщине средняя зарплата значительно ниже.

Гораздо больше вопросов в ходе профсоюзного мониторинга возникло в отношении непродовольственной группы. В том числе речь идет о косметике, средствах личной гигиены и бытовой химии.

– К сожалению, широкой линейки, как это было раньше, на прилавках магазинов нет. По ряду позиций импортного производства цены выросли в разы, – отметила Елена Манкевич. – Тот же лак и пенки для укладки волос раньше стоили 5-7 рублей, сегодня эту продукцию можно встретить уже по 20 рублей. И всего один вид, а не 10-15, как мы привыкли.

По мнению заместителя председателя ФПБ, это связано с тем, что ряд очень крупных международных корпораций ушли с российского и белорусского рынков, хотя и не в полном объеме, но сократили поставки. Остались только предметы первой необходимости.

Профсоюзы в конце ноября проанализировали также вопрос стоимости и наличия лекарственных средств в более чем 4 тыс. аптек. Это 50 позиций, в том числе востребованные у потребителей импортные препараты. Мониторинг показал, что, как и прежде, стоимость одного и того же препарата в разных аптеках может разниться. Но при этом не зафиксировано ни одного случая, чтобы максимальная цена лекарства стала выше, чем в прошлом месяце. В то же время отмечено снижение наличия в аптеках 40 наименований препаратов импортного и отечественного производства.

Данные мониторинга ФПБ передала регуляторам, чтобы они проработали проблемные вопросы.

– У нас есть соглашение, которое профсоюзы давно заключили с МАРТ и Комитетом госконтроля. Когда профсоюзный мониторинг показывает рост цен и возникают вопросы по ассортименту, мы передаем информацию регуляторам, чтобы они проверили на каком этапе цепочки происходит сбой: поставщик, посредник, магазин или сетевой оператор. Эти вопросы мы решаем совместно, – резюмировала Елена Манкевич.

Анжела ЛЮДЫНО

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА

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