С электричеством дело имеют только профессионалы

Со стопроцентной уверенностью так можно сказать о работниках Буда-Кошелевского района электрических сетей. Неслучайно оперативность и качество – визитная карточка предприятия. Чем живет коллектив сегодня, из первых уст узнали у начальника Александра ВЕГЕРА.

Повод для разговора – профессиональный праздник энергетиков, 60-летний юбилей всей Гомельской энергосистемы. Да и сам РЭС совсем скоро, в январе 1923-го, отметит свое 55-летие со дня образования.

Больше полувека – значимый этап жизни для организации и коллектива. Как отметил Александр Викторович на торжественном мероприятии 22 декабря, в этом году удалось выполнить все доведенные показатели, а самое главное – обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей района. И это благодаря качественному функционированию всего электрохозяйства, а оно немалое. Протяженность линий мощностью 10 кВ составляет 1059 км, почти тысяча километров – линии 0,4 кВ. На балансе РЭСа 542 электроустановки, или подстанции. Из них 10 высоковольтных – 7 подстанций по 35 кВ и 3 – мощностью 110 кВ. Раз в 6 лет все подстанции проходят капитальный ремонт, а каждые полгода подлежат техническому обслуживанию. В случае неполадок проводятся внеплановые ремонтные работы. Кроме того, электромонтеры проводят капитальные и текущие ремонты, осуществляют техническую эксплуатацию распределительных сетей – все то, что не видно простому обывателю.

По словам Александра Викторовича, довольно часто в их работе приходится сталкиваться с непогодой. К примеру, в январе этого года на протяжении нескольких дней бригады сражались с последствиями природной стихии. Работа энергетиков не осталась незамеченной – специалисты получили награды, а старшему мастеру Артуру Крепостнову была объявлена благодарность Министерства энергетики за ликвидацию последствий стихии на территории нашего района.

– Буквально две недели назад бригада мастера Сергея Панкова на протяжении 3 дней помогала могилевским коллегам восстанавливать целостность линий электропередачи после налипания снега и обрыва проводов, – делится Александр Вегера. – В прошлом году выезжали в Жлобин, Калинковичи, Гомельский район. Словом, выручаем всех и уверены, в случае необходимости коллеги придут и к нам на помощь.

Ежедневно в РЭСе работают 7 бригад. Каждая из них представляет собой слаженную команду, в которую входят мастер, 3 электромонтера и водитель. 4 оперативно-выездные бригады трудятся посменно. Таким образом, РЭС обеспечивает круглосуточную бесперебойную подачу электроэнергии.

Коллектив предприятия – разновозрастной. К примеру, среди мастеров есть старожилы – настоящие профи. Так, у Виталия Луткова и Сергея Панкова за плечами по 35 лет стажа. Но и их молодым коллегам – Ивану Юнчицу и Алексею Таборко – профессионализма не занимать. И то, что среди 81 человека случайных людей нет, – тоже верно. Такие быстро отсеиваются, не выдерживая требований к профессии.

– Мы всегда рады молодым кадрам. Для них у нас хорошие перспективы, – делится наш собеседник. – Уже в течение первого года работы за счет предприятия можно отучиться на стропальщика и вальщика леса. Конечно, наша молодежь стремится получить все и сразу. Но так не бывает. Без старания, терпения, постепенного нарабатывания опыта хорошим специалистом никогда не станешь.

Прямым подтверждением слов Александра Викторовича является его собственная биография. В 1993 году после окончания Гомельского политеха пришел он в РЭС мастером. Потом работал старшим мастером, главным инженером, а последних два года руководит коллективом. За 29 с половиной лет Александр Вегера прошел долгий путь становления в профессии и, как никто другой, знает все тонкости этой сферы.

Буда-Кошелевский РЭС не стоит на месте и развивается. В текущем году обновился машинно-тракторный парк предприятия: всем оперативно-выездным бригадам были выделены новые автомобили повышенной проходимости «Соболь». В транспортном арсенале теперь новые трактор и кран. В ближайшее время ждут новую автовышку.

Большой объем работ был выполнен по электроснабжению улиц Дрозда и Гагарина в райцентре.