Объекты 6 лесничеств, административное здание, лесной питомник, участок по погрузке вагонов – на всех этих объектах Андрей Марченко отвечает за электро-, водо- и теплоснабжение. Хозяйство большое, хлопотное и очень ответственное. По словам собеседника, только в питомнике в этом году внедрили новую рамповую систему полива, которая работает в автоматическом режиме. Там же функционируют подстанция на 10 кВ, скважина, холодильная камера, насосная станция. И все должно работать как часы, ведь питомник для лесхоза – стратегический объект и своего рода лесной роддом.В компетенцию Андрея Марченко также входят и вопросы энергосбережения: анализ показателей потребления электроэнергии и тепла, их регулировка, чтобы не было перерасходов. На балансе лесхоза есть свои котельные, и ежегодно к отопительному сезону на них проводится подготовительная работа. Примечательно, что и там не обходится без новаций. К примеру, благодаря запуску новой системы отопления обогрев здания Чеботовичского лесничества теперь автоматизирован. В качестве сырья сейчас там используют пеллеты. По словам Андрея Николаевича, новую технологию будут применять и в дальнейшем. К примеру, это уже учтено в проекте строительства новой конторы Наспенского лесничества.В опытном лесхозе активно ведутся работы по реконструкции объектов, строительству новых. При этом контроль проектной документации, соответствие систем отопления, электричества и водоснабжения при сдаче объектов – эти вопросы также на контроле Андрея Марченко. Ну и, конечно, без знаний нормативной базы в его работе вовсе не обойтись. Инженеру-энергетику нужно быть в курсе всех нововведений.Как он справляется со всем этим объемом? В ходе разговора понимаю, что знания, опыт и добросовестное отношение к профессии во многом ему помогают. Андрей Николаевич пришел в лесхоз более 20 лет назад: начинал инженером, потом стал ведущим инженером. И с годами уверенность, что занимается важным и нужным делом, у него только возрастает.Рад он и тому, что и сыновья связали свою жизнь с энергетикой и лесной отраслью. Видимо, наглядный пример отца в свое время помог определиться с выбором будущей профессии. Старший Дмитрий работает в Ветковском лесхозе, а младший Иван учится в Могилевском технологическом колледже по специальности «Электрификация».По мнению нашего собеседника, лесная отрасль – одна из перспективных: в ней постоянно идет модернизация производства, закупается новое оборудование. Ведь тот же современный лазерный станок по резке металла, который недавно приобрели в лесхозе, требует правильного подключения и эксплуатации.Свои профессиональные обязанности Андрей Николаевич успевает совмещать и с увлечениями: дача, рыбалка, спорт. Постоянно участвует и в спортивных мероприятиях лесхоза. В приоритете у него – теннис, волейбол, а в этом году он стал еще и серебряным призером в состязании по метанию топора.Есть у Андрея Марченко и еще одна важная работа – под Новый год он чувствует себя немного волшебником: под его руководством загораются красочные огни новогодних елей и гирлянд на объектах лесхоза, создавая отличное настроение окружающим. Чем не плюс в любимом деле?