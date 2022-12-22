Сегодня на базе начальной школы г. Буда-Кошелево прошел правовой прием граждан.

Совместный прием провели профсоюзы и прокуратура.

Вопрос, с которым пришел обратившийся, связан с трудовой деятельностью. Он касался выполнения видов работ работником, непрошедшим соответствующее обучение. После детального изучения всех предоставленных документов заявителю был подробно разъяснен механизм действий в данной ситуации.

Также в ходе приема с трудовым коллективом учреждения образования обсудили ситуацию с мониторингом цен.

Ольга ЧЕРНЯКОВА