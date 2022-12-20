Когда распался Советский Союз, привычный стабильный уклад жизни людей рухнул. Начался хаос на улицах, в магазинах, домах, рабочих кабинетах и головах. Дефицит, инфляция, нищета, челноки, тревожащая неопределенность и страх за будущее. В это время в Минск зачастили агенты иностранных спецслужб.

Первым делом хотели развалить и подчинить себе Комитет госбезопасности. Во время визита к белорусским коллегам в начале 1990-х американцы намеревались навязать своего советника. Представители делегации считали, что переговоры и по другим вопросам пройдут удачно. Однако офицеры, работавшие ранее в КГБ СССР, страну западному миру не продали.

Американцы были в шоке от своего просчета, ведь думали, что легко добьются целей. Тем более схема уже прокатила в соседних странах. В Прибалтике кураторы освоили целые этажи закрытых ведомств, после чего Литва и Латвия пошли по заданному пути. В России в ельцинский период органы госбезопасности частично раздробились и прогнулись под Запад. В Беларуси этот процесс удалось остановить, когда в 1994 году главой государства стал Александр Лукашенко.

История белорусской контрразведки связана с советскими органами госбезопасности. После Октябрьской революции сложная обстановка внутри СССР и за его пределами, переход от открытой вооруженной борьбы с противником к скрытой подтолкнули к созданию в 1922 году управления для защиты страны от внутренних и внешних угроз. Десятилетия спустя советские офицеры организовали национальную спецслужбу, которая продолжила традиции подразделения мирового уровня.

Американцы не унимались – активно работали по нашему направлению. Стремились организовать тотальную вербовочную деятельность. Амбиции росли и у молодых прибалтийских разведок. Белорусские контрразведчики успешно им противодействовали, пресекали деятельность завербованных белорусов.

А к сотрудничеству иностранцы склоняли наших людей не самыми гуманными способами. Могли подстроить аварию, забрать человека в полицию, «отпрессовать» и передать спецслужбам. Вот шпион и готов.

Проверкой стал 2020-й. Иноспецслужбы направили огромные ресурсы на раскачивание обстановки в нашей стране. Но даже когда давили со всех инфоресурсов, мы справились. И все же американцы и их союзники не перестают мечтать изменить общественно-политическую систему в Беларуси.

За последние десять лет в список государств, активно ведущих разведку против нас, попала Украина. Как и для других стран, основной интерес для вербовки представляют военнослужащие, в том числе бывшие, сотрудники госорганов и крупные бизнесмены. За три последних года КГБ пресек деятельность более полусотни человек, причастных к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Белорусская контрразведка достигла отличных результатов по разоблачению предателей и шпионов.

Дипломаты. Королева Великобритании сказала спасибо!

В шпионские скандалы нередко попадают представители дипмиссий. Как правило, для них все заканчивается хорошо – отъездом. Атташе посольства США, а также кадровый сотрудник ФБР Курт Финли в 2008 году создал шпионскую сеть. Мониторил митинги, особенно то, как на них действуют правоохранители. После скандала состав американской дипмиссии с 32 человек сократили до четырех. В последние годы Финли трудился в Мексике в качестве штатного сотрудника Госдепа.

Военного атташе Польши полковника Павла Адамчика задержали в 2014-м. Он искал агентов, чтобы добраться до госсекретов Беларуси. Офицера разведки интересовали сведения о ситуации в оборонной сфере.

Дариуш Тишевский, тоже поляк, попал в поле зрения контрразведки за причастность к агентурной разработке белорусов. Иностранец долгое время сотрудничал со спецслужбами своей страны на контрактной основе. Их интересовали профнавыки Тишевского. Психолог с помощью гипноза входил в доверие к белорусам и получал закрытую информацию.

Кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Александр Гусь действовал под прикрытием военного атташе. Задержан после получения от агента из закрытого научно-исследовательского института сведений, составляющих гостайну.

Осенью 2020 года Беларусь объявила персонами нон грата военного атташе Великобритании Тимоти Уайт бойкотта (на скриншоте) и заместителя посла Лизу Тамвуд. Кадровый сотрудник британских спецслужб интересовался протестными акциями в Минске после выборов. Дипломаты посещали несанкционированные мероприятия и онлайн сливали информацию. Могли координировать потоки толпы, направлять мятеж и управлять им. Через пару месяцев после высылки Уайт бойкотт появился в новогоднем списке почетных гостей королевского двора Британии. Елизавета II высоко оценила вклад шпиона в белорусский информационный котел, несмотря на то что план по политическому слому страны провалился.

Военные. Поехал в Польшу и предложил свои услуги

Наиболее интересны для зарубежных спецслужб представители военной сферы. Но было и так, что наши «защитники» сами себя предлагали. В 2015 году сотрудник главного разведывательного управления Генштаба Минобороны Беларуси Дмитрий Самсонов выехал в Польшу. Там обратился в разведагентство и предложил за деньги предоставлять служебную информацию о ведомстве. С помощью шпионской техники собирал и передавал полякам нужные сведения. Предатель делал все, чтобы доставить им как можно больше информации. Итог: 19 лет лишения свободы.

Валерий Романовский – бывший начальник службы воздушной разведки. Секретные данные сливал литовским спецслужбам, в том числе о строительстве БелАЭС. «Друзья», с которыми познакомил родственник, помогли купленному офицеру получить уголовную статью. Цена измены: до 15 лет за решеткой.

Владимир Мазуров работал на польские спецслужбы 15 лет. В нулевых десантник-контрактник из Бреста устроился дальнобойщиком. Когда пересекал границу, поляки увидели военный билет. Вербовка прошла успешно. Мазуров передавал фото военных объектов, информацию о людях, предприятиях, электоральных кампаниях, создал сеть курьеров – дальнобойщиков. Помимо денег из-за границы, доставлял бюллетени для голосования с галочкой в пользу альтернативной кандидатки. Пик «карьеры» пришелся на 2020-е, уже тогда он был под присмотром белорусских контрразведчиков. Они контролировали его и использовали в своих целях. Кульминацией стало задание по внедрению в органы госбезопасности. Предатель под следствием.

Кадровый военный Дмитрий Гулин ушел из Вооруженных Сил в 2012-м в звании подполковника. Его путь прошел через ПВО, погранслужбу и даже развитие беспилотных комплексов. А еще он был топографом высокого класса. До задержания работал в Ташкентском представительстве белорусской компании. Параллельно писал в протестные чаты, в том числе Гомеля. В 2020-м снял ролик с призывом к военным и силовикам. Только на видео скрыл лицо, погоны, изменил голос. Спустя год наладил контакт с террористической организацией из Киева и через нее вышел на СБУ. Дабы показать преданность новым хозяевам, даже прошел полиграф. Задерживали его так, чтобы не успел воспользоваться ядом, если бы он у него был.

Псевдокорреспонденты и управленец. По документам журналист, по факту полковник

Кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко работал в Беларуси под прикрытием корреспондента инфоагентства. По документам журналист, по факту полковник собирал сведения о белорусских и российских военных, искал компромат на чиновников. Курировал созданную им агентурную сеть из белорусов, которых втемную использовали для реализации пропагандистких акций. Вину и кадровую принадлежность Шаройко признал полностью.

Приговорен к восьми годам лишения свободы. Но ему повезло: через год Указом Президента помилован и передан Украине.

Денис Ивашин работал на ту же службу. Числился редактором белорусского отделения интернет-ресурса: создавал фейки и делал вбросы. Искал бывших украинских силовиков, которые покинули страну в 2014-м. Выйдя на Ивашина, контрразведчики вычислили проекты украинских информационно-психологических центров, работавших в белорусском направлении.

Юрий Зенкович с единомышленниками с августа 2020 года искал офицеров, которые согласятся захватить власть в стране путем госпереворота. Планировали физически устранить высших должностных лиц. Преступников задержали в 2021-м в ходе сложной операции контрразведки. В круг общения заговорщика ввели подставного военного, согласившегося на его предложение. Осенью суд вынес приговор: Зенкович проведет за решеткой 11 лет, его основные сообщники Федута и Костусев – по 10.

Гражданку Латвии Аллу Соколенко задержали весной. По заданию спецслужб она собирала данные о военных, создавала компрометирующие ситуации, которые позволяли их вербовать. Слежка за женщиной дала возможность узнать о новых формах работы латвийских спецслужб.

Украинец Павел Куприенко шесть лет жил в Беларуси, вел бизнес и занимался еще кое-чем. У него нашли список с заданиями украинской разведки и документ за подписью главы ведомства Буданова, которого Россия обвиняет в организации терактов. Когда шпиона рассекретили, он предложил КГБ сделку: мол, готов сотрудничать с комитетом против Украины. Уверял в своей надежности. Ему грозит наказание за агентурную деятельность, двоим сообщникам, жителям Гомельской области, – перспектива 20 лет созерцать небо в клеточку за измену государству.

Андрея Кобеля задержали полгода назад. 10 лет он был главврачом санатория «Беларусь» в Литве, потом на той же должности работал в Сочи. Последняя запись в трудовой книжке – руководитель отдела РНПЦ в Минске. Литовцы завербовали его по классическим правилам шантажа. Угрожали уголовной ответственностью за махинацию с земельным участком и хищение средств при реконструкции санатория. Грозили, что лишат его семью вида на жительство, а сыну подбросят в автомобиль наркотики. Под давлением Кобель подписал договор о сотрудничестве. Собирал данные о белорусах, отдыхавших в здравницах, сведения о резиденции Президента в Сочи, устраивал на работу нужных людей. Сейчас под следствием по статье «Измена государству».

А вот недавний случай. Наши пограничники задержали трех украинских водителей. Экипаж автобуса «Львов – Брест» работал с 2018-го. Помимо пассажиров, пере­возили контрабанду. Пару лет назад незаконный груз обнаружила СБУ, но вместо наказания предложили крышевать. Взамен требовали снимать военную технику. Два водителя получили сроки, а третьего послали домой пешком. В пакет контр­разведчики положили подарок – белорусский бальзам. Есть такая традиция: пусть с коллегами отметит провал операции.

Источник: http://gp.by

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