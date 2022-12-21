Из Беларуси в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) прибыли шесть претендентов на полет в космос для прохождения отбора. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«В Россию прибыли шесть кандидатов из Беларуси, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в ЦПК. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету», — рассказали в корпорации.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали возможность отправки белорусского космонавта на Международную космическую станцию во время посещения космодрома Восточный еще в апреле текущего года. Владимир Путин поручил «Роскосмосу» обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Беларуси. В понедельник, 19 декабря, российский лидер подтвердил планы о полете белорусского космонавта в 2023 году.

В ближайшие дни Александр Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов в Московской области.

Ранее, 14 июня НАН направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Сообщалось, что в числе кандидатов могут быть и девушки.

Известно, что выберут двоих — основного кандидата и его дублера. Затем они приступят к тренировкам и подготовке к полету в космос, который, как сообщалось ранее, должен состояться осенью 2023 года на корабле «Союз МС».

К слову, решение о полете гражданина Беларуси в рамках Федеральной космической программы принято впервые.

mlyn.by