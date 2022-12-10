В ноябре этого года девятиклассница Софья Цуранкова из Пенчинской средней школы прошла обучение в Национальном детском технопарке и не планирует останавливаться на достигнутом. Об отборочных этапах, работе над проектом и планах на будущее читайте в нашем материале.

Каждый желающий попасть в образовательную смену технопарка должен подготовить исследовательскую работу, после ее одобрения пройти серьезное тестирование на определение уровня аналитического, технического и пространственного мышления. На основании набранных на предыдущих этапах баллов определяется образовательное направление.

Первую заявку на участие в образовательном проекте Софья подала еще в 8 классе. Исследовательскую работу по влиянию газодымных загрязнений на состояние хвои сосны обыкновенной она проводила под руководством Ольги Титюк, учителя химии и биологии Пенчинской школы.

– Работу Софьи приняли, но это только 40% успеха: нужно было пройти тесты на базе Гомельского технопарка. С первого раза, к сожалению, не получилось, но мы не сдались и снова подали заявку. Вторая попытка оказалась успешной, и Соня стала учащейся ноябрьской образовательной смены по направлению «Природные ресурсы». К слову, в нашем районе она первая, кому удалось преодолеть все отборочные этапы, – делится успехами своей подопечной Ольга Ивановна.

Образовательная смена проходила со 2 по 25 ноября и собрала 150 учащихся 9-11 классов со всех уголков Беларуси. Все это время участники проживали в недавно введенном в строй Технодоме. Помимо работы над проектом ребята посещали занятия по школьным учебным предметам, чтобы не отстать от программы.

– В начале обучения нас разделили на пары и каждой группе предложили на выбор темы для исследования. Первые занятия проходили в технопарке, а затем мы работали на базе Белорусского национального технического университета в лаборатории кафедры «Горное дело», –рассказывает Софья. – Мы с напарницей исследовали ордовикско-девонские органические остатки в четвертичных отложениях Беларуси на примере песчано-гравийного карьера «Ледники». Проще говоря, перед нами стояла задача изучить и описать окаменелости: моллюсков, кораллы и другие. Тема сложная, но при этом очень интересная. По окончании смены мы защищали проекты. Недавно я снова подала заявку на участие, и, в случае успешного прохождения отбора, в феврале продолжу исследовательскую работу по выбранной теме.

Стоит отметить, что обучение в технопарке стало результатом планомерной и кропотливой работы Софьи и ее учителя Ольги Титюк. Тандем из Пенчинской школы регулярно участвует в конференциях и конкурсах научно-практических работ эколого-биологической направленности. Так, в прошлом учебном году Софье Цуранковой как финалисту республиканского конкурса «Прозрачные волны Нарочи» удалось побывать в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Пожелаем Софье удачи, а всем старшеклассникам советуем взять на заметку образовательную программу Национального детского технопарка – это отличная возможность поступить в профильный ВУЗ без экзаменов. Нужно только усердно поработать.

Анна ЛИТАШ

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