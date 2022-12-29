Сегодня в Гомеле проходит IV областной слет юных журналистов и блогеров. Наш район представляет победитель районного этапа конкурса молодых журналистов и блогеров – юный корреспондент редакции газеты «Авангард» Станислав Давыдов.

В своем авторском видеоматериале на тему «Мой город (район). Уникальная история» юный корреспондент рассказал о своей малой родине – деревне Губичи. Работа Станислава заняла I место на районном и II место на областном этапе конкурса в номинации «Блогосфера».

Сам Станислав под огромным впечатлением от происходящего:

– Совсем не ожидал, что буду удостоен такой награды. Благодаря участию в конкурсе я получил огромный опыт и познакомился с ребятами, которые так же, как и я, занимаются журналистикой и блоггингом, узнал много нового о профессии журналиста. У нас сегодня такая насыщенная программа: посещение телерадиокомпании «Гомель», Гомельского государственного художественного колледжа, ОАО «Гомельэнерго». А вечером нас ждет посещение главной новогодней елки в Гомеле и королевский цирк.

К слову, юный корреспондент отличился не только на этом конкурсе. В достижениях Станислава уже имеется диплом III степени в номинации «Видеорепортаж» первого республиканского конкурса «Юный журналист», приуроченного к 100-летию факультета журналистики, который проходил в 2021 году.

Посмотреть работу Станислава на областной конкурс молодых журналистов и блогеров можно здесь. https://www.instagram.com/p/Cl5uvZuqd1_/