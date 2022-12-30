Сегодня исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В современном мире не угасает интерес к многогранному опыту Советского Союза. В том числе привлекают внимание транслируемые во времена СССР ценности, которые включали в себя построение справедливого социального государства, формирование многонационального народа, создание совершенного общества.

После Октябрьской революции 1917 года на территории бывшей Российской империи, кроме РСФСР, возник ряд советских национально-государственных образований, которые стремились к объединению. 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

В момент образования Советский Союз состоял из четырех республик: Российской СФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР и Закавказской СФСР (в 1936 году была разделена на Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Грузинскую ССР). В 1922 году в Союзе проживало около 136 млн человек. Впоследствии в состав советского государства входили уже 15 союзных республик: Российская, Белорусская, Украинская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.

Единство советской государственной системы обеспечивалось Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Она была построена по жесткому иерархическому принципу и дублировала все государственные органы Союза. За компартией был закреплен статус руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций.

Основы нового многонационального государства были закреплены в первой Конституции СССР, принятой 31 января 1924 года. Они были развиты в союзных Конституциях 1936 и 1977 годов. Для привлечения в состав СССР как можно большего числа социалистических республик за каждой из них было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. Союзные республики имели право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций.

В канун Второй мировой войны Советский Союз заключил с Германией договор о ненападении и Договор о дружбе и границе. Однако 22 июня 1941 года Германия, нарушив условия договора, без объявления войны напала на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась полной победой над Германией. Республики СССР внесли свой весомый вклад в эту победу. В 1945 году СССР стал одним из государств — учредителей ООН, постоянным членом Совета Безопасности ООН. В число стран — учредителей этой международной организации вошли также две союзные республики: БССР и УССР.

Благодаря самоотверженному труду и взаимопомощи народов СССР удалось за короткий срок восстановить разрушенное войной народное хозяйство, продолжать культурное строительство. В СССР были достигнуты значительные успехи в различных отраслях науки и техники: создана первая в мире АЭС (1954), запущен первый искусственный спутник Земли (1957). Кроме того, в 1961 году летчик-космонавт СССР совершил полет в космос, а в 1965 году состоялся первый выход человека в открытый космос — это был также летчик-космонавт из СССР. В 1971 году был осуществлен вывод на орбиту первой орбитальной станции «Салют-1», а в 1986 году — вывод на орбиту первой многомодульной орбитальной станции «Мир».

В послевоенный период было усилено идеологическое давление на СССР со стороны ведущих капиталистических стран мира, послужившее началом холодной войны двух мировых систем (капиталистической и социалистической), сопровождавшейся гонкой вооружений. В ответ на создание НАТО Советский Союз инициировал создание Организации Варшавского договора (1955). К началу 1970 годов СССР достиг военного паритета с США, в 1975 году подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская декларация), до декабря 1979 года Советский Союз являлся активным участником военно-политической разрядки (пока НАТО не приняло решение о размещении в Европе американских ракет средней дальности, а СССР не ввел свой ограниченный военный контингент в Афганистан).

Дезинтеграционные процессы, которые поспособствовали распаду СССР, начались в середине 1980-х годов. В стране стал ощущаться политический и экономический кризис. Руководство СССР начало проводить политику перестройки и гласности, были предприняты меры по либерализации экономической и политической системы государства. Однако действия реформаторов были не до конца продуманы и последовательны. Старая экономическая система подверглась серьезному удару, а новая так и не была создана.

В 1988-1990 годах по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была значительно ослаблена роль КПСС. В 1990 году в Союзе была изменена Конституция, в результате чего КПСС полностью отделили от государства. В марте 1990 года был введен пост президента СССР. При этом межреспубликанские отношения не подвергались пересмотру, что привело на фоне ослабления партийных структур к обострению этнических конфликтов в союзных республиках. В стране началось движение за независимость республик, в ходе которого их власти провозглашали верховенство республиканских законов над союзными. Этот процесс получил название «парад суверенитетов».

16 ноября 1988 года Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на территории Эстонии. 26 мая и 28 июля 1989 года аналогичные акты были приняты Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 года в Литве и Эстонии и 4 мая того же года в Латвии были подписаны законы о восстановлении независимых государств. Среди других республик первым суверенитет провозгласил Азербайджан (23 сентября 1989 года).

В течение 1990 года декларации о государственном суверенитете приняли все союзные республики. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года I Съездом народных депутатов республики. 27 июля 1990 года Декларацию о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики принял Верховный Совет БССР.

Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум. На нем 76,4% граждан советских республик, принявших участие в голосовании, высказались за сохранение союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Однако переговорный процесс и попытки сохранить единое государство путем подписания нового союзного договора не увенчались успехом.

8 декабря 1991 года руководители России Борис Ельцин, Беларуси Станислав Шушкевич и Украины Леонид Кравчук подписали в резиденции Вискули соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в котором от имени государств — основателей СССР констатировали, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». 21 декабря в Алма-Ате руководители 11 бывших союзных республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, в которой подтвердили прекращение существования СССР.

Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. Спустя день, 26 декабря этого года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой констатировал прекращение существования СССР как государства и субъекта международного права. Государством — правопреемником СССР в международно-правовых отношениях была признана Российская Федерация.

belta.by