Сегодня исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР). В современном мире не угасает интерес к многогранному опыту Советского Союза. В том числе привлекают внимание транслируемые во времена СССР ценности, которые включали в себя построение справедливого социального государства, формирование многонационального народа, создание совершенного общества.

Фото из архива. Минск, 1972 год.

После Октябрьской революции 1917 года на территории бывшей Российской империи, кроме РСФСР, возник ряд советских национально-государственных образований, которые стремились к объединению. 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Минск, 1965 год

В момент образования Советский Союз состоял из четырех республик: Российской СФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР и Закавказской СФСР (в 1936 году была разделена на Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Грузинскую ССР). В 1922 году в Союзе проживало около 136 млн человек. Впоследствии в состав советского государства входили уже 15 союзных республик: Российская, Белорусская, Украинская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргизская, Таджикская, Армянская, Туркменская и Эстонская.

Единство советской государственной системы обеспечивалось Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Она была построена по жесткому иерархическому принципу и дублировала все государственные органы Союза. За компартией был закреплен статус руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций.

Минск, 1974 год

Основы нового многонационального государства были закреплены в первой Конституции СССР, принятой 31 января 1924 года. Они были развиты в союзных Конституциях 1936 и 1977 годов. Для привлечения в состав СССР как можно большего числа социалистических республик за каждой из них было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. Союзные республики имели право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций.

В канун Второй мировой войны Советский Союз заключил с Германией договор о ненападении и Договор о дружбе и границе. Однако 22 июня 1941 года Германия, нарушив условия договора, без объявления войны напала на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась полной победой над Германией. Республики СССР внесли свой весомый вклад в эту победу. В 1945 году СССР стал одним из государств — учредителей ООН, постоянным членом Совета Безопасности ООН. В число стран — учредителей этой международной организации вошли также две союзные республики: БССР и УССР.

Минск, 1953 год. Развилка Ленинского проспекта и Логойского шоссе

Благодаря самоотверженному труду и взаимопомощи народов СССР удалось за короткий срок восстановить разрушенное войной народное хозяйство, продолжать культурное строительство. В СССР были достигнуты значительные успехи в различных отраслях науки и техники: создана первая в мире АЭС (1954), запущен первый искусственный спутник Земли (1957). Кроме того, в 1961 году летчик-космонавт СССР совершил полет в космос, а в 1965 году состоялся первый выход человека в открытый космос — это был также летчик-космонавт из СССР. В 1971 году был осуществлен вывод на орбиту первой орбитальной станции «Салют-1», а в 1986 году — вывод на орбиту первой многомодульной орбитальной станции «Мир».

Космонавты Терешкова и Гагарин на учебных занятиях, 1963 год

В послевоенный период было усилено идеологическое давление на СССР со стороны ведущих капиталистических стран мира, послужившее началом холодной войны двух мировых систем (капиталистической и социалистической), сопровождавшейся гонкой вооружений. В ответ на создание НАТО Советский Союз инициировал создание Организации Варшавского договора (1955). К началу 1970 годов СССР достиг военного паритета с США, в 1975 году подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская декларация), до декабря 1979 года Советский Союз являлся активным участником военно-политической разрядки (пока НАТО не приняло решение о размещении в Европе американских ракет средней дальности, а СССР не ввел свой ограниченный военный контингент в Афганистан).

Дезинтеграционные процессы, которые поспособствовали распаду СССР, начались в середине 1980-х годов. В стране стал ощущаться политический и экономический кризис. Руководство СССР начало проводить политику перестройки и гласности, были предприняты меры по либерализации экономической и политической системы государства. Однако действия реформаторов были не до конца продуманы и последовательны. Старая экономическая система подверглась серьезному удару, а новая так и не была создана.

Минск, 1985 год

В 1988-1990 годах по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была значительно ослаблена роль КПСС. В 1990 году в Союзе была изменена Конституция, в результате чего КПСС полностью отделили от государства. В марте 1990 года был введен пост президента СССР. При этом межреспубликанские отношения не подвергались пересмотру, что привело на фоне ослабления партийных структур к обострению этнических конфликтов в союзных республиках. В стране началось движение за независимость республик, в ходе которого их власти провозглашали верховенство республиканских законов над союзными. Этот процесс получил название «парад суверенитетов».

16 ноября 1988 года Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на территории Эстонии. 26 мая и 28 июля 1989 года аналогичные акты были приняты Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 года в Литве и Эстонии и 4 мая того же года в Латвии были подписаны законы о восстановлении независимых государств. Среди других республик первым суверенитет провозгласил Азербайджан (23 сентября 1989 года).

В течение 1990 года декларации о государственном суверенитете приняли все союзные республики. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года I Съездом народных депутатов республики. 27 июля 1990 года Декларацию о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики принял Верховный Совет БССР.

Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум. На нем 76,4% граждан советских республик, принявших участие в голосовании, высказались за сохранение союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Однако переговорный процесс и попытки сохранить единое государство путем подписания нового союзного договора не увенчались успехом.

8 декабря 1991 года руководители России Борис Ельцин, Беларуси Станислав Шушкевич и Украины Леонид Кравчук подписали в резиденции Вискули соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в котором от имени государств — основателей СССР констатировали, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». 21 декабря в Алма-Ате руководители 11 бывших союзных республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, в которой подтвердили прекращение существования СССР.

Резиденция Вискули

Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. Спустя день, 26 декабря этого года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой констатировал прекращение существования СССР как государства и субъекта международного права. Государством — правопреемником СССР в международно-правовых отношениях была признана Российская Федерация.

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