11 декабря в 05 часов 10 минут в пожарную службу поступило сообщение о пожаре частного дома в д. Буда-Люшево по улице Советской Липиничского сельсовета.

На момент прибытия подразделений МЧС крыша дома была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидирован в 06-00.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, веранда жилого дома, повреждены стены, имущество внутри жилого дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;

— не эксплуатируйте неисправную, а также ветхую электропроводку. Уходя из дома, выключайте электроприборы;

— не топите печи с открытыми дверцами. Помните! Перекал печи – причина пожара;

— установите автономный пожарный извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!