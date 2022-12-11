11 декабря в 05 часов 10 минут в пожарную службу поступило сообщение о пожаре частного дома в д. Буда-Люшево по улице Советской Липиничского сельсовета.
На момент прибытия подразделений МЧС крыша дома была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидирован в 06-00.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, веранда жилого дома, повреждены стены, имущество внутри жилого дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:
— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;
— не эксплуатируйте неисправную, а также ветхую электропроводку. Уходя из дома, выключайте электроприборы;
— не топите печи с открытыми дверцами. Помните! Перекал печи – причина пожара;
— установите автономный пожарный извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!