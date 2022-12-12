Известно, что обвиняемые передавали в экстремистские структуры информацию о силовиках и чиновниках

Минском городском суде 12 декабря начнется суд по первому уголовному делу в порядке спецпроизводства, сообщает Sputnik Беларусь ссылаясь на пресс-службу суда.

Фигуранты заочного суда в порядке специального производства — администраторы признанного в Беларуси экстремистским формированием телеграм-канала «Черная книга Беларуси» («ЧКБ»). По делу заочно будут судить Дмитрия Навошу, Янину Сазанович, Даниила Богдановича, Ольгу Высоцкую и Валерию Занемонскую.

Им инкриминируют разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия с информацией о частной жизни и персональными данными. Известно, что обвиняемые передавали в экстремистские структуры информацию о силовиках и чиновниках.