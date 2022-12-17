17 декабря 2022 года, в спортивном зале «СШ№1 г.Буда-Кошелево», РФСК «Урожай» проведен открытый чемпионат г.Буда-Кошелево по настольному теннису среди женщин и мужчин.

Участники в бескомпромиссной борьбе боролись за право быть лучшим. У женщин по результатам игр третье место заняла Грицкова Валентина (ГУО Гимназия г.Буда-Кошелево), второе Бобикова Дина (СП Амипак ОАО), победительницей стала Хохлова Мария (ГУО СШ№1 г.Буда-Кошелево).

У мужчин по результатам игр третье место занял Ацаев Ильяс (ГУО Гимназия г.Буда-Кошелево), второе Владимир Михальцов (ОАО Агрохимуслуги), победителем признан Александр Журавлев (ГУО СШ№1 г.Буда-Кошелево) не проигравший ни одной партии.