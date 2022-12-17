17 декабря христианский мир чтит память великомученицы Варвары, 18-го – преподобного Саввы, а 19 числа – Николая Чудотворца.



Варвару отец-язычник старался оградить от общения с христинами и заточил ее в башню-замок. Она сидела у окна и любовалась миром, но замуж выходить отказывалась. Тогда, чтобы вразумить дочь, отец разрешил ей общаться с подругами. Однажды в его отсутствие Варвара познакомилась с христианками, рассказавшими ей о Боге, и вскоре приняла крещение. За непокорность Диоскор решил убить дочь и привел ее на суд к правителю города. Тот пытался заставить девушку отречься от христианства, но воля ее была непоколебимой. Ни пытки, ни истязания не смогли сломить святую, а ночью Господь исцелил ее от всех ран. Она не отреклась от христианства, за что была собственноручно обезглавлена отцом. Но и он в тот же день был сожжен молнией.

Савва, с раннего возраста погружаясь в веру, довольно быстро освоил чтение и письмо, хорошо изучил Священное Писание. В 17 лет он принял монашеский постриг, и, согласно религиозным текстам, ему свыше был дан дар чудотворений. Десятилетиями вел крайне аскетичный образ жизни, лишь помогая нуждающимся молитвами и исцелением. Затем вокруг него образовалась группа учеников и последователей. Преподобный Савва за свою жизнь основал несколько обителей. Одним из очевидных божественных явлений стал забивший во время засухи посреди Лавры источник, а затем обильный дождь, происходили исцеления больных и юродивых.

Николай Угодник с детства полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем священником в церкви. В годы, когда отношение императоров к христианам стало более терпимым, он взошел на епископский престол в Мире. Его любили люди: он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым. При всем этом Николай запомнился как непримиримый борец с язычеством (разрушал идолов и капища) и защитник христианства (обличал еретиков). Еще при жизни святитель прославился многими чудесами: спас город Мира от страшного голода своей горячей молитвой к Христу; молился и тем помогал тонущим морякам на суднах; выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.

Подготовила

Елена ДОРОШКО