2 декабря в 17.24 в пожарную службу района поступило сообщение о задымлении в жилом доме по адресу: Буда-Кошелевский район, Коммунаровский сельсовет п. Маковье.
По прибытии к месту вызова пожарных установлено, что внутри дома происходит задымление.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и стены дома. Пострадавших нет.
МЧС напоминает:
— не оставляйте детей без присмотра. Защитите своего ребенка – сделайте его жизнь безопасной;
— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома;
— для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
— эксплуатируйте отопительные печи в доме только в исправном состоянии и согласно правил эксплуатации;
— при пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.