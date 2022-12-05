2 декабря в 17.24 в пожарную службу района поступило сообщение о задымлении в жилом доме по адресу: Буда-Кошелевский район, Коммунаровский сельсовет п. Маковье.

По прибытии к месту вызова пожарных установлено, что внутри дома происходит задымление.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и стены дома. Пострадавших нет.

МЧС напоминает:

— не оставляйте детей без присмотра. Защитите своего ребенка – сделайте его жизнь безопасной;

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома;

— для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— эксплуатируйте отопительные печи в доме только в исправном состоянии и согласно правил эксплуатации;

— при пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.