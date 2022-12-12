Украинцы Валентина Новик и ее супруг Андрей Колот прибыли в Беларусь в начале марта этого года. Сейчас они работают в КСУП «Урицкое» и хотят получить белорусское гражданство. Как украинские беженцы устраивают свою жизнь на белорусской земле, поинтересовалась журналист «Маяка».

Валентина Новик и Андрей Колот родом из деревни Деревины Черниговского района. Они прекрасно помнят, как начиналась спецоперация. Валентина Александровна говорит, что в огороде взрывались снаряды, вылетали окна и двери.

— А самое страшное, что это делали украинские военные, обстреливая гражданскую инфраструктуру, — говорит женщина. — Сначала мы собирались по 10 человек и сидели в погребах, потом испугались, что там нас накроет, и поднялись в дома. Нам запрещали даже включать свет. Когда пошли танки, бомбежка прекратилась. Недолго думая, мы стали искать возможность добраться до Гомеля.

В городе над Сожем вот уже 18 лет живет старшая дочь женщины Татьяна. Она вышла замуж за гомельчанина, приняла белорусское гражданство и родила четверых детей. Татьяна и подумать никогда не могла, что однажды придется встречать на белорусско-украинской границе родных, в спешке покидающих родину.

— В марте этого года мы с мужем приехали в Беларусь вместе с младшей дочерью Натальей и двумя ее детьми. Первое время жили у Татьяны, потом устроились на работу в хозяйство Добрушского района, — рассказывает Валентина Новик.

В Добрушском районе надолго не задержались. Хотя условия труда были хорошие, жилье не совсем устраивало вынужденных переселенцев. Валентина Александровна с благодарностью говорит о том, какую поддержку им оказали представители Красного Креста:

— Мы никуда не обращались, они нас сами нашли. Помогли деньгами, продуктами, сертификатами, постельным бельем, гигиеническими принадлежностями. Большое спасибо за это Красному Кресту.

Когда у семьи переселенцев появилась возможность устроиться на работу на молочно-товарную ферму в деревне Старая Белица, они охотно ею воспользовались. КСУП «Урицкое» предоставило украинцам комнату в общежитии. Пусть она небольшая, зато теплая, считает героиня. Дочь Наталья спустя 8 месяцев вернулась в Украину — там остались ее муж и сын.

— Дочь уехала, а мы с ней даже связаться не можем. В Украине за звонками и разговорами строго следят. И вообще люди там зомбированные, агрессивные, не хотят ничего слушать, — делится женщина.

Валентина Новик и Андрей Колот решили обосноваться в Гомельском районе надолго. Работа и жилье есть, постепенно все образуется. В планах — получить белорусское гражданство. Пережив многое, эти люди научились ценить мир и покой.

Екатерина КОВАЛЕНКО. Фото Дарьи Каймович.