Республиканский вебинар по безопасному поведению детей и подростков в интернете собрал более 1 700 участников со всей страны. Слушатели узнали, что такое кибербуллинг, как противостоять этому явлению и где искать помощь, если столкнулись с травлей в Сети. Эксперты поделились лайфхаками безопасной настройки аккаунтов, чтобы юные интернет-пользователи могли избежать рисков взлома и мошеннических действий.

К вебинару могли подключиться как целые классы, так и школьники в отдельности. География онлайн-мероприятия стала широкой: его «посетили» средние учебные заведения из Минска, всех областных центров, многочисленных районов и городов, агрогородков, а также — ученики базовых школ из небольших сельских населенных пунктов.

— Современные дети много времени проводят в интернете, и наша задача — сделать все возможное, чтобы онлайн-пространство было безопасным для общения и учебы. В Беларуси реализуется комплексный план по противодействию киберпреступности и повышению цифровой грамотности. Эти темы включены в учебные программы, в школах обучают навыкам ответственного поведения в Сети. Министерством образования совместно с молодежными общественными объединениями и иными заинтересованными проводит большую профилактическую работу по этому направлению в учреждениях образования, — подчеркнула Наталья Чааб, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси.

— По статистике, 93% детей в возрасте от 6 до 17 лет пользуются интернетом. Среди подростков доля пользователей смартфонов достигает 96-97%. Когда ребенок маленький, очень силен родительский контроль. Но по мере взросления контроль ослабевает, и ребенок остается один на один с проблемами и вызовами, которые ожидают его в Сети. Поэтому важно, чтобы дети знали, где можно найти помощь и поддержку, — сообщил Дмитрий Шилин, старший координатор по вопросам защиты детства ЮНИСЕФ в Беларуси.

Блок полезной практической информации представили приглашенные эксперты. Педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи Илляна Матвиенко рассказала, что такое кибербуллинг, как его распознать и как от него защищаться. На примерах она продемонстрировала разницу между травлей, троллингом и шуткой. Особое внимание уделила инструментам помощи, которые доступны пострадавшим от преследования в интернете.

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко сосредоточился на технических аспектах безопасности в интернете: как правильно настраивать свой аккаунт в соцсетях и устанавливать пароли в различных приложениях, а также какой информацией не стоит делиться с посторонними, чтобы не стать объектом травли или жертвой мошенников. Эксперт порекомендовал не забывать регулярно обновлять установленные программы, потому что в новых версиях могут содержаться улучшенные механизмы безопасности.

Специалисты ответили на вопросы школьников, которые поступали в чатах платформы Zoom и в YouTube, где шла прямая трансляция вебинара.

Мероприятие проводилось в рамках совместного проекта МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси #ИнтернетБезБуллинга при поддержке Министерства образования.

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