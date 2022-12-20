Медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За безупречную службу» вручили в Гомеле более 100 сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск.

«От момента создания независимого белорусского государства до настоящего времени вы шагаете в ногу с развитием нашей социально ориентированной страны», — обратился к милиционерам помощник Президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош. Он отметил: благодаря милиции созданы безопасные условия жизни.

«В августе 2020 года вы не предали страну. Вы поддержали Президента. Благодаря этому мы сегодня живем под мирным небом», — добавил Сергей Бартош.

В числе тех, кто сегодня получил высокую награду — начальник Буда-Кошелевского РОВД Виталий Подзерун. Виталий Юрьевич награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». «Награда — это заслуга всего коллектива, всех субъектов профилактики, которые нам оказывали содействие в борьбе с преступностью, итог продуктивного взаимодействия с органами государственной власти, правоохранительными структурами района», — поделился он.

Говоря о целях на 2023 год, Виталий Подзерун отметил: основная задача — уверенно идти вперед. «Так, мы одни из передовиков в показателях по уголовному розыску — в раскрываемости (преступлений). Уже второй год мы держим планку как лучшие в республике. Надеемся, что и в следующем году эту планку удержим», — заключил он.

Примечательно, что медалью «За безупречную службу» 3 степени награжден и старший прапорщик милиции, командир отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, Александр Жилицкий.