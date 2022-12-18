С давних времен информацией о рождениях, браках и смертях ведала церковь. Регистрировались сведения в специальных книгах, которые назывались «метрические», и хранились они при церковных приходах. Их ведение было установлено решениями Московского церковного собора 1666-1667 гг. Первым же светским законом явился указ Петра I от 14 апреля 1702 года «О подаче в Патриарший духовный приказ приходским священникам недельных ведомостей о родившихся и умерших». Такие ведомости составлялись на основании данных метрических книг. После Указа Синода от 1779 года «Об исправном содержании метрических книг во всех приходских церквах» наличие и ведение метрических книг в приходах и консисториях стало обязательным.Состояла метрическая книга из трех частей. Часть первая содержала сведения о родившихся, вторая – о бракосочетавшихся, третья – об умерших. В конце месяца священник подписывал каждую часть книги, указывал сколько прихожан в истекшем месяце умерло, родилось и сочеталось браком. Правильность заполнения контролировалась благочинными, которые проверяли текущую документацию подведомственных церквей каждые полгода. Во избежание ошибок, подлогов и упущений ответственность за каждую запись возлагалась на всех служащих при церкви. Метрические книги велись в двух экземплярах, один из которых находился в церкви, а второй направлялся на хранение в архив консистории (учреждение с церковно-административными и судебными функциями).Однако надо понимать, что метрические книги фиксировали не сам факт рождения, брака, смерти, а проведенные священнослужителями религиозные обряды. Поэтому их данные не являлись достоверным показателем демографической ситуации в стране. Такой порядок регистрации актов гражданского состояния существовал более двух столетий.

На пути становления

После Октябрьской революции 1917 года начался новый период развития загса. 18 декабря 1917 года ВЦИК и СНК РСФСР был издан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Декретом был отменен старый порядок брачно-семейных отношений. Одним из первых нормативных актов советской власти был и Декрет «О расторжении брака». Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве приняли в сентябре 1918 года. Декреты 1917 года полностью отстранили церковь от вопросов заключения и расторжения браков, ведения метрических книг, провозгласили равенство мужчины и женщины в сфере семьи и брака, уравняли правовое положение внебрачных детей с детьми, рожденными в браке, установили обязательность гражданской формы брака.

Буда-Кошелевский отдел загса сегодня

В нашей республике органы загса создавались по мере установления Советской власти. Сначала они были в подчинении НКВД, затем министерства внутренних дел, а в 1957 году переданы в ведение местных Советов народных депутатов. В 2006 году впервые за всю историю своего развития органы загса вошли в систему Министерства юстиции, которое в настоящее время не только руководит, но и осуществляет контроль за их деятельностью.

Что же касается нашего района, то в 1944-м было образовано Бюро ЗАГС Уваровичского района Управления НКВД по Гомельской области народного комиссариата внутренних дел БССР. После ряда упразднений и изменений в 1998 году был образован отдел загса Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, который действует по настоящее время.

Что хранят архивы?

Настоящей сокровищницей загсов по праву можно считать их архив, где за каждой, казалось бы, безликой записью акта находится личная история со своей радостями и горестями. Архивный фонд отдела содержит более тысячи книг. Фонд восстановленных записей актов по Уваровичскому и Буда-Кошелевскому районам составляет более трехсот книг. До сих пор в отделе загса хранятся метрические книги о рождении 1928-1929 гг., где запись велась на двух языках: польском и русском; о браке 1928-1929 гг., 1935-1938 гг.; о рождении 1935-1938 гг. Хоть архивные документы и сохранились частично, тем не менее это действующий архив. Фрагментарно сохранены записи периода 1940-1945 гг. В период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях функции органов загса вновь осуществляли религиозные организации. В послевоенный период религиозные обряды о крещении (рождении), заключении и расторжении брака, смерти, совершенные до создания или восстановления органов советский власти, были признаны законными. Также признавались законными и браки, совершенные сельскими Советами в партизанских зонах, а также командирами партизанских отрядов.

Компетентно

– 105 лет граждане обращаются в органы загса, чтобы засвидетельствовать самые важные события своей жизни, тем самым ведя историю семьи и рода. А все начиналось с принятия советской властью декрета о браке и семье. С этого момента только гражданский брак имел правовую силу. Но загс – это не только свадьбы. Ежедневно здесь регистрируют рождение, смерть, отцовство, усыновление и удочерение, восстанавливают утраченные документы и другое. На сегодняшний день 15 административных процедур осуществляется в отделе записей актов гражданского состояния. Востребован и архив. Благодаря метрическим книгам, записям актов гражданского состояния, кропотливой работе сотрудников органов загса есть возможность изучать историю своего рода, составлять генеалогическое древо, знакомиться с судьбами целых поколений жителей нашей страны. Люди устанавливают родство, подтверждают национальную принадлежность и семейное положение, факт рождения, смерти, исправляют допущенные ошибки. Обращений много, они разнообразны. Со всех уголков мира летят в отделы загса письма – запросы, ответы на которые являются важным событием для заявителей, – отметила начальник отдела загса райисполкома Ирина Левкович.

Ольга ЧЕРНЯКОВА