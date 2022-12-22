Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1. Брагинское районное объединение профсоюзов Брагинский филиал Гомельского областного потребительского общества, г.п. Брагин, пл. Ленина, 6 Шелкунов Геннадий Владимирович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности 2. Буда-Кошелевское районное объединение профсоюзов ГУО «Начальная школа г. Буда — Кошелево», г. Буда — Кошелево, ул. Ленина, 54 Буда-Кошелевское районное объединение профсоюзов Силин Игорь Николаевич

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности 3. Ветковское районное объединение профсоюзов ГУО «Средняя школа № 1 г. Ветки им. А.А. Громыко», г. Ветка, ул. Октябрьская, 22 Ветковское районное объединение профсоюзов Филипенко Наталья Сергеевна

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки 4. Гомельское городское объединение профсоюзов УО «Гомельский государственный областной лицей», г. Гомель, ул. Жарковского, 14 Манюк Лариса Васильевна

Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки 5. Гомельское районное объединение профсоюзов ГУ «Центр культуры Гомельского района», г. Гомель, ул. Ильича, 38 Манюк Лариса Васильевна

Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки 6. Добрушское районное объединение профсоюзов ЦБУ № 312 в г. Добруше региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк», г. Добруш, ул. Б. Хмельницкого, 1 Ковалевич Ирина Вячеславовна

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников 7. Ельское районное объединение профсоюзов Ельское районное объединение профсоюзов

ГУК «Ельская районная центральная библиотека», г. Ельск, ул. 50 лет СССР, 32 Демчихин Василий Ефимович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма 8. Житковичское районное объединение профсоюзов ГХЛУ «Житковичский лесхоз», г. Житковичи ул. Октябрьская, 61 Житковичское районное объединение профсоюзов Шаршкова Ульяна Леонидовна

РК Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 9. Жлобинское районное объединение профсоюзов Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс», г. Жлобин, ул. Козлова, 25 Рубин Андрей Владимирович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций 10. Калинковичское районное объединение профсоюзов УЗ «Калинковичская центральная районная больница», г. Калинковичи, ул. Князева, 7 Хурбатов Сергей Александрович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения 11. Кормянское районное объединение профсоюзов КСУП «Совхоз «Кормянский», а.г. Коротьки, ул. Молодёжная, 15 Кормянское районное объединение профсоюзов Армушевич Валерий Николаевич

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников АПК 12. Лельчицкое районное объединение профсоюзов ГУО «Лельчицкая районная гимназия», г.п. Лельчицы, ул. Победы, 33 ОАО «Новая Нива», а.г. Липляны, ул. Заводская, 41 Швецов Владимир Васильевич

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования 13. Лоевское районное объединение профсоюзов Лоевское районное объединение профсоюзов ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лоевского района», г.п. Лоев, ул. Шевелева, 96 Богданович Ольга Александровна

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений 14. Мозырское районное объединение профсоюзов УО «Мозырский государственный медицинский колледж», г. Мозырь, ул. Котловца, 31 Хурбатов Сергей Александрович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения 15. Наровлянское районное объединение профсоюзов Наровлянское районное объединение профсоюзов УЗ «Наровлянская ЦРБ», г. Наровля, ул. Октябрьская, 119 Демчихин Василий Ефимович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма 16. Октябрьское районное объединение профсоюзов ГУК «Октябрьская районная библиотека», ул. Советская, 55, г.п. Октябрьский Сташук Татьяна Александровна

Гомельское областное объединение профсоюзов 17. Петриковское районное объединение профсоюзов Петриковский филиал Гомельского областного потребительского общества, г. Петриков, ул.Гагарина, 5 Талейко Николай Михайлович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли работников торговли 18. Речицкое районное объединение профсоюзов Речицкое районное объединение профсоюзов Речицкий районный узел почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта», г. Речица, ул. Советская, 66, Навичонок Кристина Владимировна

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников связи 19. Рогачевское районное объединение профсоюзов ГУО «Детская школа искусств г. Рогачёва им. Анатолия Каплана», г. Рогачев, ул. Ленина, 66 Рубин Андрей Владимирович

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций 20. Светлогорское районное объединение профсоюзов Светлогорское районное объединение профсоюзов Филиал «Светлогорское ДРСУ № 207» КПРСУП «Гомельоблдорстрой», п. Медков, ул. Дорожная, 6 Гинько Ольга Александровна

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций 21. Хойникское районное объединение профсоюзов УЗ «Хойникский территориальный центр социального обслуживания населения», г. Хойники, ул. Советская, 129 Хойникское районное объединение профсоюз Роднев Вячеслав Юрьевич

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» 22. Чечерское районное объединение профсоюзов КЖУП «Чечерское», г. Чечерск, ул. Октябрьская, 133 УП «Чечерское ПМС», г. Чечерское, ул. Советская, 64 Шумак Надежда Григорьевна

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

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