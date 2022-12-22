Место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов республики, районные, городские объединения профсоюзов.
Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов, а также при необходимости по желанию гражданина для решения вопроса могут быть привлечены прокуроры.
|ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1.
|Брагинское районное объединение профсоюзов
|Брагинский филиал Гомельского областного потребительского общества, г.п. Брагин, пл. Ленина, 6
|Шелкунов Геннадий Владимирович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|2.
|Буда-Кошелевское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Начальная школа г. Буда — Кошелево», г. Буда — Кошелево, ул. Ленина, 54
Буда-Кошелевское районное объединение профсоюзов
|Силин Игорь Николаевич
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности
|3.
|Ветковское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Средняя школа № 1 г. Ветки им. А.А. Громыко», г. Ветка, ул. Октябрьская, 22
Ветковское районное объединение профсоюзов
|Филипенко Наталья Сергеевна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|4.
|Гомельское городское объединение профсоюзов
|УО «Гомельский государственный областной лицей», г. Гомель, ул. Жарковского, 14
|Манюк Лариса Васильевна
Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки
|5.
|Гомельское районное объединение профсоюзов
|ГУ «Центр культуры Гомельского района», г. Гомель, ул. Ильича, 38
|Манюк Лариса Васильевна
Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки
|6.
|Добрушское районное объединение профсоюзов
|ЦБУ № 312 в г. Добруше региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк», г. Добруш, ул. Б. Хмельницкого, 1
|Ковалевич Ирина Вячеславовна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников
|7.
|Ельское районное объединение профсоюзов
|Ельское районное объединение профсоюзов
ГУК «Ельская районная центральная библиотека», г. Ельск, ул. 50 лет СССР, 32
|Демчихин Василий Ефимович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|8.
|Житковичское районное объединение профсоюзов
|ГХЛУ «Житковичский лесхоз», г. Житковичи ул. Октябрьская, 61
Житковичское районное объединение профсоюзов
|Шаршкова Ульяна Леонидовна
РК Белорусского профсоюза работников леса и природопользования
|9.
|Жлобинское районное объединение профсоюзов
|Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс», г. Жлобин, ул. Козлова, 25
|Рубин Андрей Владимирович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|10.
|Калинковичское районное объединение профсоюзов
|УЗ «Калинковичская центральная районная больница», г. Калинковичи, ул. Князева, 7
|Хурбатов Сергей Александрович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|11.
|Кормянское районное объединение профсоюзов
|КСУП «Совхоз «Кормянский», а.г. Коротьки, ул. Молодёжная, 15
Кормянское районное объединение профсоюзов
|Армушевич Валерий Николаевич
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников АПК
|12.
|Лельчицкое районное объединение профсоюзов
|ГУО «Лельчицкая районная гимназия», г.п. Лельчицы, ул. Победы, 33
ОАО «Новая Нива», а.г. Липляны, ул. Заводская, 41
|Швецов Владимир Васильевич
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования
|13.
|Лоевское районное объединение профсоюзов
|Лоевское районное объединение профсоюзов
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Лоевского района», г.п. Лоев, ул. Шевелева, 96
|Богданович Ольга Александровна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|14.
|Мозырское районное объединение профсоюзов
|УО «Мозырский государственный медицинский колледж», г. Мозырь, ул. Котловца, 31
|Хурбатов Сергей Александрович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|15.
|Наровлянское районное объединение профсоюзов
|Наровлянское районное объединение профсоюзов УЗ «Наровлянская ЦРБ», г. Наровля, ул. Октябрьская, 119
|Демчихин Василий Ефимович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|16.
|Октябрьское районное объединение профсоюзов
|ГУК «Октябрьская районная библиотека», ул. Советская, 55, г.п. Октябрьский
|Сташук Татьяна Александровна
Гомельское областное объединение профсоюзов
|17.
|Петриковское районное объединение профсоюзов
|Петриковский филиал Гомельского областного потребительского общества, г. Петриков, ул.Гагарина, 5
|Талейко Николай Михайлович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли работников торговли
|18.
|Речицкое районное объединение профсоюзов
|Речицкое районное объединение профсоюзов
Речицкий районный узел почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта», г. Речица, ул. Советская, 66,
|Навичонок Кристина Владимировна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников связи
|19.
|Рогачевское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Детская школа искусств г. Рогачёва им. Анатолия Каплана», г. Рогачев, ул. Ленина, 66
|Рубин Андрей Владимирович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|20.
|Светлогорское районное объединение профсоюзов
|Светлогорское районное объединение профсоюзов
Филиал «Светлогорское ДРСУ № 207» КПРСУП «Гомельоблдорстрой», п. Медков, ул. Дорожная, 6
|Гинько Ольга Александровна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|21.
|Хойникское районное объединение профсоюзов
|УЗ «Хойникский территориальный центр социального обслуживания населения», г. Хойники, ул. Советская, 129
Хойникское районное объединение профсоюз
|Роднев Вячеслав Юрьевич
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|22.
|Чечерское районное объединение профсоюзов
|КЖУП «Чечерское», г. Чечерск, ул. Октябрьская, 133
УП «Чечерское ПМС», г. Чечерское, ул. Советская, 64
|Шумак Надежда Григорьевна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
Ознакомиться с подробным графиком правового приема можно по ссылке.