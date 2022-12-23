Что нужно для оборудования пешеходного перехода?

На каком автомобиле можно сдавать экзамен в ГАИ после окончания автошколы?

Наступила снежная зима. Как в области складывается дорожно-транспортная обстановка?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – начальник УГАИ УВД облисполкома Андрей Николаевич ГАРКУША.

Звоните в пятницу, 23 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».