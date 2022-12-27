На контроле — работа с обращениями граждан.

В рамках контроля за выполнением Директивы Президента Республики Беларусь «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» Комитет государственного контроля Гомельской области 27 декабря 2022 г. проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения в государственных органах и организациях Гомельской области требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.

Во время «горячей линии» с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-78 можно сообщить о нарушениях и недостатках, допускаемых государственными органами и организациями области при рассмотрении обращении.