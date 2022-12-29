Чтобы не упустить новое поколение наших детей, а вместе с ними и нашу страну,
всем здравомыслящим людям, которые связывают свою жизнь и жизнь своих детей с
Республикой Беларусь, необходимо подняться на защиту наших традиционных
ценностей. На этом фоне все больший интерес, и совершенно справедливо, начинает
вызывать опыт СССР, с которым напрямую ассоциируются выражения: социальное
государство, дружба народов, счастливое детство, уверенность в завтрашнем дне и
многие другие. Главным же преимуществом жизни в СССР было то, что базовыми
ценностями, на которых воспитывались и строили свою жизнь люди, были те, что не
продаются за деньги: дружба, любовь, верность, честь, взаимовыручка, сопереживание — всё то, что ОБЪЕДИНЯЕТ, а не разъединяет людей!
Ровно 100 лет назад, 30 декабря 1922 года I Съездом Советов СССР была
утверждена Декларация об образовании Союза Советских Социалистических
Республик. В преддверии события, посвящённого 100-летию образования Союза
Советских Социалистических Республик, на базе ГУО «Гусевицкая средняя школа
Буда-Кошелёвского района» 29 декабря прошло яркое и содержательное
мероприятие «В будущее с опытом поколений».
В данном мероприятии приняли участие член бюро Гомельского обкома КПБ,
член Президиума международного Союза офицеров, полковник в отставке Шевелёв
Валерий Власович, начальник отдела организационно-кадровой работы Буда-
Кошелёвского райисполкома Гришай Артем Сергеевич, и.о. председателя Гусевицкого
сельисполкома Вшола Светлана Анатольевна, депутаты Гусевицкого сельского Совета
депутатов, учителя и учащиеся Гусевицкой средней школы и Пенчинской средней
школы, а так же сельчане, жившие и трудившиеся во времена СССР.
Силами учителей и учащихся была оформлена выставка экспонатов 50-90-х годов
прошлого столетия. Это документы, фотографии, бытовые приборы, музыкальная
техника, радиотехника, предметы домашнего обихода и прочие, ушедшие в историю,
предметы.
Всё мероприятие сопровождалось презентацией, которая отражала самые яркие
события советских времён. Проводились викторины, задавались вопросы, ответы на
которые могли дать не только те, кто жил в СССР, но и современные школьники.
Мероприятие было украшено музыкальными номерами тех лет в исполнении учащихся
Гусевицкой средней школы и участников мероприятия.
Время пребывания на мероприятии прошло как одно мгновение. Все было
интересно и любопытно. Присутствующие узнали, как жили люди советского времени,
каким огромным трудом ковалась победа в Великой Отечественной войне, на трудовом
фронте, кто они, наши герои. Это интересно, а ученикам явится большим подспорьем в
изучении истории родного края.
Прошло много лет с тех пор, как перестало существовать огромное советское
государство, но память о нём для людей незабываема.