Чтобы не упустить новое поколение наших детей, а вместе с ними и нашу страну,

всем здравомыслящим людям, которые связывают свою жизнь и жизнь своих детей с

Республикой Беларусь, необходимо подняться на защиту наших традиционных

ценностей. На этом фоне все больший интерес, и совершенно справедливо, начинает

вызывать опыт СССР, с которым напрямую ассоциируются выражения: социальное

государство, дружба народов, счастливое детство, уверенность в завтрашнем дне и

многие другие. Главным же преимуществом жизни в СССР было то, что базовыми

ценностями, на которых воспитывались и строили свою жизнь люди, были те, что не

продаются за деньги: дружба, любовь, верность, честь, взаимовыручка, сопереживание — всё то, что ОБЪЕДИНЯЕТ, а не разъединяет людей!

Ровно 100 лет назад, 30 декабря 1922 года I Съездом Советов СССР была

утверждена Декларация об образовании Союза Советских Социалистических

Республик. В преддверии события, посвящённого 100-летию образования Союза

Советских Социалистических Республик, на базе ГУО «Гусевицкая средняя школа

Буда-Кошелёвского района» 29 декабря прошло яркое и содержательное

мероприятие «В будущее с опытом поколений».

В данном мероприятии приняли участие член бюро Гомельского обкома КПБ,

член Президиума международного Союза офицеров, полковник в отставке Шевелёв

Валерий Власович, начальник отдела организационно-кадровой работы Буда-

Кошелёвского райисполкома Гришай Артем Сергеевич, и.о. председателя Гусевицкого

сельисполкома Вшола Светлана Анатольевна, депутаты Гусевицкого сельского Совета

депутатов, учителя и учащиеся Гусевицкой средней школы и Пенчинской средней

школы, а так же сельчане, жившие и трудившиеся во времена СССР.

Силами учителей и учащихся была оформлена выставка экспонатов 50-90-х годов

прошлого столетия. Это документы, фотографии, бытовые приборы, музыкальная

техника, радиотехника, предметы домашнего обихода и прочие, ушедшие в историю,

предметы.

Всё мероприятие сопровождалось презентацией, которая отражала самые яркие

события советских времён. Проводились викторины, задавались вопросы, ответы на

которые могли дать не только те, кто жил в СССР, но и современные школьники.

Мероприятие было украшено музыкальными номерами тех лет в исполнении учащихся

Гусевицкой средней школы и участников мероприятия.

Время пребывания на мероприятии прошло как одно мгновение. Все было

интересно и любопытно. Присутствующие узнали, как жили люди советского времени,

каким огромным трудом ковалась победа в Великой Отечественной войне, на трудовом

фронте, кто они, наши герои. Это интересно, а ученикам явится большим подспорьем в

изучении истории родного края.

Прошло много лет с тех пор, как перестало существовать огромное советское

государство, но память о нём для людей незабываема.