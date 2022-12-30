30 декабря в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Алкоголь и дорога не совместимы!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, как водителями, так и пешеходами.

За 11 месяцев 2022 года на территории Гомельской области водителями в состоянии опьянения совершено 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибли и 50 — были травмированы. Несмотря на то, что с начала 2022 года более двух тысяч водителей, нарушивших закон святой трезвости, были задержаны сотрудниками ГАИ области, по вине нетрезвых водителей произошло еще 309 ДТП с материальным ущербом.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является одной из причин ДТП и нередко оборачивается для виновника и его жертв самыми тяжелыми последствиями. Алкоголь искажает нормальное восприятие внешнего мира — цветов светофора, звуковых сигналов, затрудняет определение скорости движения и показаний приборов, а также значительно снижает скорость реакции на происходящее.

Тяжесть последствий ДТП, совершенных пьяными водителями, как правило, значительно выше, чем трезвыми. В таких ДТП в полтора раза чаще у пострадавших фиксируется смерть и тяжкие увечья. Механизм этих происшествий примитивен и груб. Опьяненные алкоголем водители настигают своих жертв в самый неожиданный момент. Несовместимость выпивки с управлением транспортом доказана сотни раз, однако добровольцев сменить место водителя на скамью все же есть.

К сожалению, огромное количество водителей, если выпивают крепкий алкоголь с вечера, садясь с утра за руль, серьезно недооценивают количество остаточного алкоголя в организме, тем самым рискуют не только спровоцировать ДТП, но и лишиться права управления транспортных средств.

Поэтому, уважаемые автолюбители, будьте дисциплинированными и ответственными. Если вы выпили даже совсем немного — воздержитесь от управления автомобилем. Этим вы обеспечите собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 алкоголя, то водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на ТРИ года, если же свыше 0,8 промилле — штраф составит 200 базовых величин и водитель лишится права управления транспортом уже на ПЯТЬ лет!

Употребление алкоголя до необходимой проверки на предмет определения опьянения, в том числе и после совершения ДТП, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования в установленном законом порядке, влечет наложение штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права управления сроком на ПЯТЬ года.

Передача управления транспортным средством нетрезвому человеку, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на ТРИ года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), ПОВТОРНО в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица будет возбуждено уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, специальной конфискации подлежит транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее данное преступление, независимо от права собственности (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

Отдельной категорией опасных участников дорожного движения являются пешеходы, которые выходят на дорогу в состоянии опьянения, подвергая смертельной опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения!

С начала текущего года на территории Гомельской области по причине нетрезвого состояния пешеходов было совершено 18 ДТП, в которых 7 человек погибли и 11 — получили травмы различной степени тяжести. К слову, всеми службами в общей сложности было изъято с проезжей части дороги более 48 тысяч пеших участников дорожного движения, из них сотрудниками Госавтоинспекции привлечено более 5 тысяч нетрезвых пешеходов.

Напоминаем пешеходам! Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение правил дорожного движения пешеходом, влечет наложение штрафа в размере от ОДНОЙ до ТРЕХ базовых величин.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, совершенное в состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования), влечет наложение штрафа в размере от ТРЕХ до ПЯТИ базовых величин.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее создание аварийной обстановки, — влечет наложение штрафа в размере от ТРЕХ до ВОСЬМИ базовых величин.

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а также оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, — влечет наложение штрафа в размере от ПЯТИ до ДВАДЦАТИ базовых величин.

Важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход — незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ, что бы правоохранители вовремя остановили беду!

Уважаемые участники дорожного движения, БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ, НЕ РИСКУЙТЕ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома