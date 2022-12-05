В День волонтера стартует и одна из самых добрых акций – «Чудеса на Рождество».

Спешат творить добрые дела! Сегодня Международный день волонтера. В нашей стране движение стремительно развивается. Количество добровольцев с каждым годом растет. В Минске сегодня наградят лучших – победителей республиканского конкурса «Волонтер года».

В проекте участвовали добровольцы со всех уголков Беларуси. Состязание прошло в три тура. За победу боролись 53 человека. Сегодня победители получат награды в 4-х номинациях: «Личный вклад», «Лучший волонтерский отряд», «Волонтерский постер» и «Волонтерский TikTok».

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце»: «Для волонтеров подготовлена и интересная программа, они смогут сфотографироваться на интерактивных фотозонах, сделать селфи 360. И главный гость нашего мероприятия – это Алексей Талай, который получит от БРСМ специальную премию за его доброе, большое, чистое сердце».

В День волонтера стартует и одна из самых добрых акций – «Чудеса на Рождество». Это часть национального благотворительного проекта «Наши дети». «Ёлки желаний» будут осуществлять мечты воспитанников детских домов, школ-интернатов и приютов. Проведут более 250 благотворительных акций по всей стране.

ОНТ