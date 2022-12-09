Когда боль в суставах – повод обратиться к врачу?

Какое лечение практикуют при артрозе?

Как предотвратить операцию?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения Гомельской областной клинической больницы ХИЛЬКЕВИЧ Илья Андреевич.

Звоните в пятницу, 9 декабря, с 13.30 до 14.30 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».