Вопросы, которые будут у абитуриентов-целевиков на вступительных экзаменах опубликованы на сайте Министерства образования.

Целевики в этом году сдадут один внутренний экзамен в вуз по первому профильному предмету в устной или практической форме. Он пройдет с 8 по 10 июня. Вторая формулировка касается творческих специальностей, специальностей в области физической культуры и спорта и ряда других. Допустим, если парень или девушка планируют идти на хореографические специальности, они не у доски будут отвечать, а показывать свои танцевальные способности.

На данный момент на сайте Минобразования можно ознакомиться с вопросами к такими испытаниям по учебным предметам «Математика», «Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Беларуская літаратура», «Русская литература», «Иностранный язык».

Задания разработаны Национальным институтом образования. Как сообщалось ранее, в них включены вопросы из школьной программы. По каждому предмету – 50 вопросов.

ndsmi.by