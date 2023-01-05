Традиционно в период зимних каникул (с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года) проходит районная акция под названием «В новый год без правонарушений».

Цель: обеспечения максимальной занятости подростков, а также профилактики правонарушений и преступлений.

Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. У вашего ребенка появится больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться о безопасности ребенка, особенно если он остается дома без присмотра взрослых. Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед телевизором.

Прогулки, игры на свежем воздухе – лучший отдых после учебных занятий, которого так недостает большинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00ч. до 06.00ч.

Каникулы должны стать периодом восстановления и накопления сил ребенка, поэтому уделите особое внимание и питанию ребенка. Для этого следует включать в его рацион молочные и мясные продукты, овощи и фрукты. Не позволяйте ребенку, подобно Карлсону, ежедневно уминать конфеты, шоколад, печенье, пирожные и прочие сладости.

Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.

Берегите своих детей! Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»