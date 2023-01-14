Белорусы всегда будут выстраивать свою политику и уклад жизни самостоятельно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорогие друзья! Завершаются зимние праздники. Кому-то к сожалению, мне лично к счастью. Мы встретили, надо сказать, эти праздники достойно и красиво. В домашнем уюте и тепле, за праздничным столом, но главное — под мирным белорусским небом. Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству, — сказал Александр Лукашенко. — И, конечно, спасибо за ваши творчество и талант (в этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди). Без этих дарованных вам Господом качеств новогодние и рождественские дни не были бы такими яркими и интересными. Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, в телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер — это ваш праздник! Вы этот праздник заслужили».

На президентский прием приглашены журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители разных профессий и сфер деятельности, высшие должностные лица, руководители государственных органов и предприятий.

«Словом, люди, погруженные в политическую жизнь страны и мира. Люди, которые, скажу прямо, делают эту политику и создают этот мир. Скажу предельно конкретно: какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле, — заявил глава государства. — Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор — созидание».

«Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Так же невозможен и образ будущего — доброго, светлого — без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 2023 год — Годом мира и созидания. И не только на своей земле», — подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, «режима». «А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой — вам определять», — сказал Александр Лукашенко.

«Дорогие друзья! В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января: этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям», — обратил внимание белорусский лидер.

belta.by