Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником — Днем работников социальной защиты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В Беларуси любые преобразования всегда направлены на то, чтобы каждый человек с рождения до глубокой старости был максимально защищен государством, — отметил Президент. — Важнейшую роль в этом благородном деле играют профессионалы с большим сердцем — работники социальной сферы. Проявляя искреннюю заботу о своих подопечных — а это в основном дети, люди пожилого возраста и те, чьи физические или ментальные возможности ограничены, — вы способствуете милосердию, состраданию, безусловной поддержке нуждающихся, сохраняя и приумножая эти традиционные для нас национальные ценности».

Александр Лукашенко убежден, что своим добросовестным и созидательным трудом они продолжат вносить достойный вклад в счастливое будущее Беларуси и ее народа.

Президент пожелал им крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех начинаниях.

belta.by