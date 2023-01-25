Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшие дни совершит визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«По приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и Президента Зимбабве глава белорусского государства в ближайшие дни посетит с визитом эти страны. Во время визита у Президента Беларуси запланирован ряд встреч и переговоров», — проинформировали в пресс-службе.

Тему сотрудничества с Эмиратами Александр Лукашенко поднимал недавно в ходе посещения выставки «Беларусь интеллектуальная». Как известно, страны реализуют ряд масштабных проектов. Особый интерес главы государства на выставке вызвали разработки в области искусственного интеллекта. Эту тему он обсуждал ранее в ходе встреч с зарубежными партнерами, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, которые серьезно занимаются данным направлением. И Александр Лукашенко готов дополнительно посодействовать в развитии сотрудничества эмиратской стороны с белорусскими партнерами: «Меня приглашают в Эмираты. Они там серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если нужна помощь, пожалуйста, я могу это сделать. Потому что, как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые. Они (эмиратская сторона. — Прим. БЕЛТА) их собрали, деньги дали. Они серьезно работали. И меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: «Да господь с вами, приезжайте!» Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует».

В этой связи Александр Лукашенко напомнил и о проекте по строительству в Минске экспериментального многофункционального комплекса «Северный берег». «Почему я на это клюнул: не только потому, что там $5 млрд инвестиций будет, а они пообещали мне создать этот умный город. И там мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будем готовить людей, — рассказал глава государства. — Если нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста».

В целом же торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и ОАЭ поступательно развивается. Совместные интересы и перспективы сотрудничества лежат в том числе в таких сферах, как инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, банковское дело и финансы, транспорт и логистика, образование и научные исследования, спорт и туризм.

В 2021 году Беларусь приняла участие во всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Национальный день Беларуси на экспозиции был организован в ноябре. «Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связывают самые тесные отношения. История дипломатических связей насчитывает уже более 30 лет. Сегодня ОАЭ — важный для нас торговый партнер в регионе залива, значимый инвестор в белорусскую экономику. За последние пять лет товарооборот вырос более чем в три раза. Уверенно растут объемы двусторонней торговли услугами. Мы и дальше будем стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере торговли», — отметил министр экономики Беларуси Александр Червяков на церемонии открытия национального дня.

Взаимодополняемость экономик Беларуси и ОАЭ является благоприятным фактором для развития торгово-экономического сотрудничества, отметил в декабре 2022 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко: «С удовлетворением отмечаю существенный рост объемов внешней торговли в этом году. Необходимо сохранить достигнутую динамику и обеспечить дальнейшее увеличение товарооборота».

По словам главы правительства, Беларусь не только стремится использовать возможности емкого рынка ОАЭ для экспорта товаров и услуг, но также использует транспортно-логистические преимущества поставок своей продукции из ОАЭ в страны Ближнего Востока и Африки. Беларусь рассчитывает на встречные инициативы и эмиратского бизнеса.

Что касается Зимбабве, то с этим партнером на юге Африки Беларусь уже связывает продолжительная история отношений. И в целом сотрудничеству со странами Африканского континента уделяется большое внимание. Например, Александр Лукашенко несколько лет назад совершал визиты в Египет, Судан. Еще ранее активно развивались отношения с Ливией, однако этому процессу помешала гражданская война и политическая нестабильность в этой стране, которые стали в том числе результатом вмешательства Запада.

Взаимные интересы есть и с целым рядом других африканских стран. На совещании по приоритетам внешней политики Беларуси летом 2017 года Александр Лукашенко заявил о необходимости выработки полноценной долгосрочной стратегии сотрудничества Беларуси со странами Африки. «Необходимо уйти от практики работы в этом направлении наскоками, от визита к визиту. Следует иметь полноценную долгосрочную стратегию сотрудничества со странами Африки, как в ряде сопоставимых с Беларусью европейских государств», — сказал Президент.

С учетом стабильно высокого роста развивающихся экономик повышается значимость расширения белорусского присутствия на африканском рынке. «Мы там работаем, но масштабы надо расширять. Не надо думать, что Африка — сплошная бедность и там платить нечем. Ничего подобного! Без ресурсов этого континента мир сегодня не в состоянии динамично развиваться, — подчеркнул глава государства. — Мы не должны упустить свои возможности в конкурентной борьбе за африканские рынки. Здесь предстоит большая и напряженная работа».

В июне 2017 года в Минске прошел первый белорусско-африканский форум «Беларусь и Африка: новые горизонты». Второе подобное мероприятие прошло уже в мае — июне 2021 года. Тогда для участия в форуме в Беларусь прибыли представители государственных органов, деловых и финансовых кругов из 13 африканских государств — Габона, Египта, Кении, Марокко, Мозамбика, Намибии, Республики Конго, Судана, Танзании, Уганды, Эритреи, Эфиопии и ЮАР.

Возвращаясь к Зимбабве, нужно отметить, что руководство этой страны давно проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью. В истории двусторонних отношений в том числе есть визиты на высшем и высоком уровнях.

Например, в апреле 2011 года в Минске принимали вице-президента Зимбабве Джона Нкомо. «Мы бы очень хотели и, видимо, так и будет, что с этого дня мы начнем более интенсивно налаживать отношения между нашими странами, — отметил тогда глава белорусского государства. — Мы надеемся, что сотрудничество с вашей страной позволит нам расширить с вашей территории сотрудничество с другими государствами Африки. Нет того направления, тех отраслей, где бы мы не нашли совместные интересы».

Несколько лет спустя, в июле 2015 года, в Беларусь приехал нынешний лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который на тот момент занимал пост вице-президента. «Думаю, что наше сотрудничество стоило бы начинать с конкретных проектов. Пусть их будет немного. Но это будет сигнал не только для предпринимателей вашей страны, но и других стран, с которыми вы граничите, — сигнал к сотрудничеству с нашей страной. Мы в этом очень заинтересованы», — тогда предложил Президент Беларуси.

В свою очередь Эммерсон Мнангагва заявил, что зимбабвийская сторона заинтересована в расширении торгово-экономического взаимодействия, а также сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, инфраструктура.

В январе 2019 года Эммерсона Мнангагву встречали в Минске уже как главу государства. Беларусь предложила Зимбабве выстроить стратегию и конкретный план развития сотрудничества на перспективу. «Мы очень эффективно сотрудничаем со странами Северной Африки, прежде всего нашим дружественным партнером Египтом, Алжиром, другими странами. В Центральной Африке мы сотрудничаем с давних пор с Суданом. Мы хотели бы иметь очень тесное сотрудничество и с государствами Южной Африки. Мы побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве», — заявил во время переговоров Александр Лукашенко.

Тогда же Президент Беларуси сказал, что с большим удовольствием совершит визит в Зимбабве, но заявил о необходимости перед этим договориться и реализовать там четыре-пять конкретных проектов. «Таких проектов, которые бы увидел весь зимбабвийский народ, — отметил он. — Зимбабве является нашим важным партнером в Южно-Африканском регионе, и мы стремимся к постепенному выходу на высочайший стратегический уровень сотрудничества. В настоящее время отношения между двумя странами динамично развиваются. Однако значительный потенциал взаимодействия во многом еще не реализован. В ближайшие годы нам предстоит это сделать, особенно в сферах торговли и экономики».

В числе тем двустороннего сотрудничества обсуждались поставки на зимбабвийский рынок грузовой, автобусной и карьерной техники, другого оборудования для горнодобывающей отрасли, тракторов, продовольственной продукции. Речь также шла о перспективах белорусского участия в совместных проектах в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, геологоразведке, добыче полезных ископаемых, транспортной сфере. Обсуждалось сотрудничество в сферах образования и медицины.

Эммерсон Мнангагва в свою очередь подчеркнул, что главная цель для Зимбабве в сотрудничестве с Беларусью — развитие экономических отношений. «У нас прекрасные политические отношения, которые мы можем продолжать углублять и консолидировать. Но еще более важно работать с вопросами экономического сотрудничества. Это та цель, которая стоит перед Зимбабве, — сказал он. — Да, в Зимбабве есть неосвоенные ресурсы в области сельского хозяйства, добывающей промышленности. Но нам не хватает средств и навыков, чтобы осваивать их. Для этого нам необходимы помощь и содействие наших друзей, таких как Республика Беларусь. Мы здесь с полной уверенностью в том, что получим такую помощь, которая позволит нам двигаться вперед».

belta.by