Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Это наивысший протокольный статус визита, сообщает БЕЛТА.

Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту столичного города Хараре. Белорусского лидера встречает лично Президент страны Эммерсон Мнангагва.

Белорусская делегация уже начала работу в Хараре. В первой половине дня прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором уже заключен ряд двусторонних документов. Деловые встречи и переговоры продолжатся и в дни визита.

Официальная часть переговоров Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы запланирована на 31 января. Главы государств встретятся в формате один на один и в расширенном составе — с участием членов делегаций с обеих сторон.

С участием лидеров стран также пройдет церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Республики Зимбабве и старт третьей фазы программы. Мероприятие пройдет на базе Института сельского хозяйства Зимбабве.

/Будет дополнено/.

belta.by