Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с праздником Рождества Христова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В это прекрасное время, когда сердца миллионов верующих согреты волшебством одного из самых светлых христианских праздников, мы ощущаем единство со всем православным миром, наполняемся особым чувством сопричастности к великому таинству и доказываем свою веру благими делами», — отметил Президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что для белорусов главные христианские ценности — искренняя любовь к ближнему, мудрость, открытость, милосердие — были и остаются настоящей путеводной звездой. «Зная не понаслышке цену миру и согласию, дружбе и добрососедству, мы всегда готовы протянуть руку помощи в трудной ситуации и разделить радостные моменты», — сказал Александр Лукашенко.

«Пусть сияние Рождества озарит счастьем каждую семью, укрепит домашний очаг, наполнит его неповторимой атмосферой взаимопонимания и тепла», — пожелал глава государства.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова.

В это прекрасное время, когда сердца миллионов верующих согреты волшебством одного из самых светлых христианских праздников, мы ощущаем единство со всем православным миром, наполняемся особым чувством сопричастности к великому таинству и доказываем свою веру благими делами. Для белорусов главные христианские ценности — искренняя любовь к ближнему, мудрость, открытость, милосердие — были и остаются настоящей путеводной звездой. Зная не понаслышке цену миру и согласию, дружбе и добрососедству, мы всегда готовы протянуть руку помощи в трудной ситуации и разделить радостные моменты.

Пусть сияние Рождества озарит счастьем каждую семью, укрепит домашний очаг, наполнит его неповторимой атмосферой взаимопонимания и тепла.

Александр Лукашенко.

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